Sin acuerdo paritario, el conflicto docente se somete a una disputa clave

Las partes vuelven a chocar por el paro y el descuento. Al no haber acordado, el gobierno no está obligado a aplicar la suba por decreto. El pedido de Amsafe

Hasta ahora, ante a los rechazos, el gobierno establece los aumentos unilateralmente al fundamentar que no podía estirarse más con los números. De esta manera, no se somete a una segunda oferta salarial que extienda el conflicto tal como pretendían los gremios . A su vez descuenta los días a aquellos docentes que no asisten a clases.

Lo cierto es que el gobierno tiene margen incluso para no otorgar el aumento vía decreto. Técnicamente no hay acuerdo paritario porque la propuesta salarial se rechazó por ambos gremios, por lo tanto el gobierno no estaría obligado legalmente a pagar a través del decreto. Por ahora no dan señales al respecto.

alonso2.jpg Rodrigo Alonso, del gremio docente Amsafe, reiteró el rechazo a la oferta salarial

Quizás sea una opción por si el conflicto se tensa. Si esta opción se vuelve nítida, pondría en aprietos a la cúpula de Amsafé ante eventuales reclamos de las bases por no lograr al menos el aumento que rechazaron. En ese caso el gobierno podría esperar un desistimiento de la dirigencia.

El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, sostuvo en "El primero de la mañana" por LT8: “El gobierno ha elegido a los maestros como enemigo y está equivocado. En Amsafe elegimos democráticamente, votamos y tomamos las medidas que pueden gustar más o menos las resoluciones. Lo que no está respetando es el ámbito paritario”. Este último punto es la diferencia vital entre las partes.

“A pesar de los aprietes y las extorsiones y amenazas los compañeros y compañeras siguen entendiendo que hay situaciones como la actual que requieren de estas medidas. Va tener un gran acatamiento”, agregó Alonso. En el gobierno creen que la adhesión no será muy diferente a los últimos paros.

Cuál es la oferta

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que ya hicieron “el máximo esfuerzo” y defendieron "la buena oferta", tras lo cual aclararon que no harán una nueva. La propuesta del gobierno de Santa Fe consiste en una suba desdoblada del 8%, desde abril hasta junio, e incluye un pago adicional para compensar a quienes tuvieron un aumento inferior a inflación entre enero y marzo.

El incremento se divide de esta forma: 3% en abril, 2,6% en mayo y 2,4% en junio. La actualización se calculará sobre los haberes de marzo. El aumento mínimo previsto es de $75.000 y asciende a $145.000 mensuales en la comparación con los valores de diciembre