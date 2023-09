Sergio Massa logró poner al peronismo otra vez en carrera

Que el peronismo se ordene, tenga un liderazgo consistente con apoyo explícito, pero no asfixiante, de Cristina Kirchner, con Massa proactivo (con Fernández desplazado de la escena) y la unidad amplia garantizada, sin embargo, no asegura que el sistema de representación electoral de PJ se vuelva a reconstruir. Tal vez parcialmente, o tal vez lo que se vino rompiendo en los últimos ocho años no se arregla más. ¿Los desilusionados no vuelven más?