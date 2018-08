Según la ex mujer, el objetivo era extorsionar

La ex pareja de Oscar Centeno, Hilda Horovitz, afirmó que el chofer tenía los cuadernos con detalles sobre supuestas coimas en la obra pública para extorsionar al ex funcionario Roberto Baratta, al tiempo que señaló que ella guardaba esos papeles en su placard.

En un adelanto de una entrevista a Horovitz en la revista Noticias, la mujer señaló que su ex pareja le había hablado de su relación con el ex presidente Néstor Kirchner, a quien veía en sus viajes a la quinta de Olivos.

"Me habló de Cristina (Kirchner), que cuando iba a Olivos la veía en pijama, que la veía a veces desarreglada, pero de que haya tenido contacto no. El se hablaba más con Kirchner (Néstor)", señaló.

Sobre los cuadernos en los que Centeno anotaba los viajes que hacía con Baratta y las reuniones que éste y otros funcionarios tenían con empresarios, Horovitz sostuvo que el chofer los guardaba para resguardarse en caso de quedar sin trabajo tras la salida del kirchnerismo del poder.

"El iba a terminar la gestión. El tenía la idea de decir «bueno, si Baratta no me lleva con él o Baratta no me pone de chofer en otro lado» entonces él iba a utilizar esos cuadernos para mostrarlos, pero los terminé usando yo", aseguró.

Sobre la ubicación del material escrito, la ex pareja de Centeno indicó: "Los cuadernos estaban en mi placard".

Además, la mujer denunció haber recibido golpes de parte del ahora detenido: "Me golpeaba, más si volvía enojado por haber trasladado tanta plata y recibir migajas", subrayó.

El chofer y Horovitz comenzaron una relación en 2006 y tras convivir varios años se separaron en 2016.

A fines del año pasado la mujer se presentó ante el juez federal Claudio Bonadio y acusó a su ex pareja de haber llevado bolsos con coimas durante su época como chofer de Baratta y de haber enterrado dinero en bóvedas, las que nunca se encontraron a pesar de los allanamientos.