Santacroce: "En la próxima gestión en Funes vamos a profundizar lo público-privado"

Significó la radicación de barrios privados, un crecimiento del 450 por ciento más de comercios desde 2019 y, lo más importante de todo, es que se está llevando adelante, y ya se dieron todas las autorizaciones, para el parque industrial, donde ya se están construyendo 85 naves. Eso nos va a permitir, en menos de dos años, tener cerca de 8 mil personas trabajando dentro del parque, además de todo lo que significa la generación de riqueza y el producto bruto interno. Además, va a estar en un lugar estratégico, la autopista Rosario Córdoba, una ruta bioceánica por donde sale el 85 por ciento del cereal de la Argentina, y con una conectividad a menos de 2 kilómetros del aeropuerto. Funes tiene que hablar del ámbito regional, que es el nuevo paso que vamos a dar. Hace 150 años las ciudades se levantaban alrededor de las estaciones de trenes, ahora se construyen alrededor de los aeropuertos, y en el aeropuerto de Rosario tendrá una gran importancia la carga. La próxima gestión es para trabajar en lo que va a venir, que es el parque industrial con la autopista Rosario-Córdoba, el 35 por ciento de las tierras del aeropuerto están en Funes, habrá que construir los hangares para carga y el traslado de mercadería de un lugar a otro.

Evidentemente, Funes ha cambiado para bien en estos años.

Pusimos el foco en los temas prioritarios, llevamos adelante un proceso público-privado que benefició muchísimo al municipio, y esa es una característica personal. Estoy convencido de que el Estado solo no puede dar todas las soluciones. Es más, en 40 años de democracia se está en deuda con el pueblo argentino, no puede ser que con todas las tierras que tiene la República Argentina haya asentamientos irregulares, es una deuda de toda la política y, por sobre todas las cosas, de los que manejamos el Estado. Y el privado solo tampoco le puede dar soluciones a la población. Entonces, armamos este mix público-privado porque se atiende muchísimo más rápido a cualquiera de las necesidades que se puedan tener. Por ejemplo, voy a alquilar un local en cualquier ciudad y tardan en dar un permiso comercial entre 60 y 90 días. Nosotros te lo damos en diez días, porque la necesidad del comerciante es ya, tiene que pagar el alquiler, traer la maquinaria, nosotros te damos la autorización y después tenés entre 60 y 90 días para que hacer todos los trámites correspondientes. Y lo que se viene ahora es la digitalización automática de todo el municipio. Eso significa que todo el Estado municipal se va a acercar al vecino. El Estado va a estar a disposición del vecino, no que el vecino se tiene que acercar permanentemente para hacer trámites.

Usted habla de su gestión con un gobierno provincial y nacional del mismo signo ideológico. ¿Qué ocurriría si eso se modifica el 10 de diciembre?

Estoy convencido de que no va a haber ningún problema, porque Funes es una ciudad de tanto crecimiento que cualquier persona que gobierne la provincia o la Nación tendrá que acompañar su desarrollo y el de todas las localidades de la provincia. También está la gestión del intendente, que se pone al frente de las necesidades, porque no es fácil gestionar hoy en día. Con el gobierno provincial tenemos una fuerte relación, pero fue un gobierno provincial que les dio obras a todos los municipios. Antes de (Omar) Perotti existía el Plan Abre, solamente lo tenían tres ciudades: Santa Fe, Rosario y otra que no recuerdo. Hoy el Plan Incluir les llegó a todas las localidades de la provincia.

El concejal y candidato a senador Lisandro Cavatorta pone como ejemplo a Funes, que tiene la misma cantidad de cámaras de seguridad que Rosario.

Casualmente, en estos últimos días se vio reflejado en Rosario lo que nosotros empezamos a hacer cuatro años atrás. Cuando ingresamos a la Municipalidad teníamos solamente ocho cámaras de seguridad. Tiramos 72 kilómetros de fibra óptica y hoy tenemos 290 cámaras, todas las lectoras en los ingresos y egresos de la ciudad, compramos 15 vehículos con 70 personas recorriendo los barrios, trabajando con el 911, la comisaría 23ª, el Comando Radioeléctrico y dos centrales de monitoreo, que están a cargo de tres comisarios generales retirados.

Ese crecimiento que menciona está acompañado con los servicios de gas, agua, electricidad, ahora se viene el parque industrial.

Se hicieron obras de infraestructura que hacía 40 ó 50 años se estaban esperando. Cuando llegamos al municipio teníamos el 1,5 por ciento de las cloacas, hoy estamos en el 69%. Hace 40 años que estamos esperando el agua potable, pero depende del acueducto Gran Rosario, ramal Funes e Ybarlucea, que el gobierno (provincial) lo licitó y adjudicó y se está llevando adelante. El próximo gobernador tiene que terminar esta obra trascendental. Hace 25 años que solamente el 24 por ciento de nuestros ciudadanos tiene agua potable estando a 11 kilómetros del río Paraná. En el año 1206, los incas en Machu Picchu tenían agua potable. Nosotros, en 2023, no.

¿Y la salud y la educación pública cómo están en Funes?

Tenemos cuatro dispensarios y se está construyendo el primer hospital o Samco, con doce camas de internación. Se hicieron dos jardines de infantes en estos dos años y medio, se comenzó a construir una escuela primaria y necesitamos, sí o sí, una escuela secundaria. La última escuela pública se hizo hace 23 años, con el ex intendente Juan Míguez. Ya hemos cedido los terrenos (para la secundaria) porque es un problema que tenemos que darle solución de forma inmediata, seguramente próximamente se llevará adelante la licitación y, después, la adjudicación para que se empiece a construir. A eso hay que sumar dos o tres escuelas privadas.