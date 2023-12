Reclaman a Pullaro que aclare cuáles son las medidas "beneficiosas" para Santa Fe del DNU de Milei

El dirigente y ex diputado del peronismo Leandro Busatto.

El dirigente y ex diputado del peronismo Leandro Busatto salió al cruce de declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respecto del megadecreto firmado por el presidente Javier Milei, que establece la desregulación total del Estado y le da pleno poder al mercado en salud, alquileres, trabajo y alimentos. "Sería bueno que el gobernador precise cuáles son esas medidas de Milei que van a beneficiar a Santa Fe. ¿Cuáles van en el camino correcto? ¿Cuáles van a ser beneficiosas para la provincia, para las industrias santafesinas? ¿Sobre quién recae el ajuste que iba a pagar la casta?", interpela Busatto.

Es que tras la firma del DNU (decreto de necesidad y urgencia) por parte de Milei, Pullaro señaló al respecto que "el gobierno nacional tiene iniciativas que van en el camino correcto y benefician a la producción, y estaríamos en condiciones de acompañar, y otras que no están claras, o que pensamos que no tienen ninguna incidencia o mejora real para la vida cotidiana de los argentinos".

Busatto apuntó contra estas declaraciones de Pullaro, quien navegó en las aguas de la ambigüedad a la hora de opinar sobre el DNU de Milei. El ex diputado afirmó que "es necesario que el Partido Justicialista ponga énfasis en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, en un momento en el que las agendas de Milei y Pullaro coinciden en ubicarlos como parte de un problema que debe resolverse".

El mandatario de Juntos por el Cambio sostuvo que esperaba que entre las primeras medidas hubiera “una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción”, entre ellos las retenciones al agro.

En esa línea, consideró que hay “otras que no están claras, o que pensamos que no tienen ninguna incidencia o mejora real para la vida cotidiana de los argentinos”, aunque no precisó cuáles.

Pullaro también planteó que aguardaba una menor presión impositiva para los sectores del agro, aunque nada dijo de la iniciativa del presidente Milei de aumentarle la carga tributaria a los trabajadores con la restitución del impuesto a las Ganancias, que afectaría a cerca de un millón de asalariados de todo el país.

