Reclaman al procurador Eduardo Casal una fiscalía de narcocriminalidad para Rosario

Violencia Rosario Supermercado suegro Lionel Messi.jpg La violencia en Rosario pone a la política frente al desafío de tomar medidas urgentes. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La Unidad Fiscal especializada "debe estar bajo la órbita de un fiscal federal con trayectoria, y su función principal debe ser supervisar y coordinar la actuación de los fiscales que lleven adelante las causas más importantes”, agregó.

En esa línea, sostuvo que la Unidad "se haría cargo de las causas más relevantes de narcocriminalidad en Rosario" y evaluó que "no puede ser que no exista articulación de esas causas". "Si en muchas de ellas se repiten nombres y organizaciones, se necesita abordarlas de manera coordinada, no individualmente”, concluyó.

La ola de violencia narco en Rosario recrudeció la semana pasada con el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda y murió en la madrugada del domingo.

El niño participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.

Máximo es el cuarto niño asesinado desde el inicio de 2023 en la ciudad de Rosario y localidades vecinas, dentro de una lista de 64 homicidios en 66 días.