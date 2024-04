Reapareció Cristina y cuestionó "el inútil sacrificio" con que Milei "está sometiendo al pueblo"

Dijo que no hay plan de estabilidad y que hay superávit falso porque no paga las deudas de los importadores. También envió un fuerte mensaje a la interna peronista

"Este gobierno no tiene una plan de estabilidad, que sí lo tuvo el plan Austral y luego de dolarización", señaló a pesar de mostrarse crítica de esas políticas. Y apuntó: "Solamente tiene un plan de ajuste".

"Termino elogiando al gobierno de Menem, del que me echaron del bloque en el Congreso", señaló con ironía.

En ese marco, analizó: "El problema que tiene es que es muy dogmático entonces quiere acomodar la cabeza al sombrero. ¡No, presidente! ¡Cuando la cabeza no pasa no la achique, agrande el sombrero, es por ahí! Y si así lo hace, lo vamos a ayudar. Porque si le va mal a usted le va a ir mal a todos los argentinos".

En ese sentido, apuntó: "No creo en esto de la derecha y la izquierda porque la Argentina jamás se pudo pensar desde esa filosofía respecto a lo que nos pasa, pero cuando lo escuché (a Milei) congratularse con el superávit público y después no pagás lo que le debés a todo el mundo".

Embed - En vivo desde Quilmes, en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner.

"No tenés superávit, no es cierto, ¿mirá todo lo que debés? No tiene sustento lo que dice y, además, creer que en el país el problema es el déficit fiscal es no entender la economía, el país y el mundo; sólo tres tienen superávit", sentenció.

También cuestionó la reforma estructural que pretende llevar adelante el gobierno. "Nos quieren presentar las mismas políticas y la ley de Bases cuyas reformas son reforma laboral, privatizaciones, etc, etc, etc. Cuando llegamos con Néstor todo era privado, hasta las jubilaciones", recordó.

"Cuando había superávit fiscal gobernaba Néstor y después goberné yo, pero después se cayó el mundo con Lehman Brothers y se nos invirtió la balanza energética y este fue el tema del por qué tuvimos déficit", sostuvo. Y agregó con énfasis: "¿Por un trimestre hazaña histórica? ¿Y nosotros, que estuvimos seis años superávit, también seríamos héroes? Y no, somos gente de carne y hueso".

"Jamás negué la contundencia y lo inapelable que es el voto popular (en alusión a la elección presidencial de Milei)" con un alto porcentaje de votos, pero anticipó que si al gente no tiene para dinero para vivir, de nada sirve todo el recorte que está llevando adelante.

En un mensaje de una hora, Cristina también criticó al gobierno por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se haya “adoctrinado” en las escuelas.

“Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él (por Milei) no sería presidente. ¿De qué habla este hombre?”, resaltó la exmandataria.

El caso santafesino

En ese marco, la expresidenta rescató la discusión que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está dando sobre los recursos destinados al pago de reemplazos por ausentismo en la docencia, que representan un 25 por ciento de los fondos de la masa salarial de ese sector.

“Tenemos que discutir en serio esos temas porque los recursos son escasos. De lo contrario, vienen otros y los discuten desde afuera”, avisó.

La interna

El encuentro que tuvo a la también exvicepresidenta como protagonista se dio en el marco de una interna que el peronismo hizo pública hace semanas y que tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires.

Por eso envió un mensaje a la interna del PJ. “Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces”, aseveró, para luego advertir que “el bastón de mariscal no era para dárselo en la cabeza a otro compañero”.

En la primera fila la escucharon el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner y el senador Oscar Parrilli, entre otros.