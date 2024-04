Ramiro Marra cruzó a Arroyo Salgado por el presupuesto de la UBA: "Hay otras prioridades"

La respuesta de Marra no se hizo esperar: "El nivel de preocupación que hay en la educación argentina es de todos, no sólo del gobierno. Se está centralizando mucho en la UBA. Para mi hay que darle más prioridad a la educación inicial, a la primaria y a la secundaria porque los chicos no terminan el colegio. Si nos preocupamos por la UBA antes que el resto estamos siendo egoístas los que tenemos posibilidad de ir a la facultad".