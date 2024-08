¿Qué te pasa, Rosario? El peronismo local presentó su nueva propuesta política

Así, con este interrogante como eje, los organizadores delinearon la misión principal del primer "Cabildo Abierto" , en torno a "promover una discusión que movilice a nuestra comunidad a participar y debatir, no solo un plan de gobierno, sino una nueva forma de gobernar".

La propuesta subrayó que "los protagonistas de la decadencia política actual, tanto a nivel nacional como local, no serán quienes nos traigan la solución". Sin embargo, aseguraron: "Hoy no venimos a buscar culpables sino a proponer alternativas y demostrar que sin el aparato del Estado, sin un candidato famoso y sin ropas prestadas, podemos construir un espacio potente con capacidad de transformar las injusticias, porque quienes estamos aquí no fuimos derrotados".

Tras la introducción, vecinos y vecinas de la ciudad presentes en el evento se dividieron en tres comisiones de trabajo: seguridad, educación y cultura.

En estos grupos, miembros de la organización se dedicaron a escuchar, coordinar y anotar las ideas, interrogantes y problemas expresados. La formulación de propuestas, basada en las diferentes experiencias serán parte del plan de ciudad que el espacio QTP validará electoralmente en 2025.

presidentes.png El evento se desarrolló en el Centro Cultural Mística.

Estuvieron presentes en la inauguración del Cabildo Abierto el Intendente de Pérez, Pablo Corsalini, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, y el presiente comunal de Arteaga, Julián Vignati. También, acompañaron dirigentes sindicales de sector público y privado.