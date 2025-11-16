La Capital | Aniversario La Capital | Rosario

Rosario, tres siglos de orgullo y futuro compartido

Hoy, como hace 300 años, Rosario nos convoca a ser protagonistas de nuestra propia historia. Las palabras del gobernador Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro

Por Maximiliano Pullaro

16 de noviembre 2025 · 06:30hs
El gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Este 2025 nos encuentra celebrando el Tricentenario de Rosario, una ciudad que no sólo es parte de la identidad santafesina, sino también del corazón productivo y cultural de la Argentina. Quiero, antes que nada, contarles que escribo como alguien que siente a Rosario como propia. Yo nací en Hughes, en el sur de la provincia, pero aquí estudié, me recibí y desarrollé buena parte de mi vida. En estas calles aprendí a querer a esta ciudad con la fuerza de quien la camina todos los días, y con la gratitud de saber que Rosario me dio oportunidades y vínculos que marcaron mi historia.

En este tiempo, hemos trabajado juntos para que Rosario pueda comenzar a dejar atrás los años más difíciles en materia de violencia. Sabemos que la inseguridad fue _y aún es_ un problema doloroso, que golpeó la vida de miles de familias. Pero también sabemos que cuando un gobierno se planta con decisión, articula con la Justicia y convoca a las fuerzas federales a trabajar en conjunto, los resultados se ven. Los índices de violencia en la ciudad han bajado de manera significativa en los últimos 22 meses. No es un punto de llegada, sino una demostración de que con convicción política, con coraje y con coordinación, podemos enfrentar el crimen organizado y recuperar la paz que los rosarinos merecen.

No se trata sólo de estadísticas: se trata de que cada familia pueda vivir un poco más tranquila, de que el turismo vuelva a elegir Rosario, de que los comerciantes puedan abrir sus persianas con esperanza. Hoy podemos decir con orgullo que la ciudad volvió a recibir a miles de visitantes que se animaron a recorrer su costanera, a disfrutar de sus parques, a visitar sus museos y a participar de los grandes eventos culturales y deportivos. El turismo creció, y ese crecimiento es consecuencia directa de haber trabajado para devolver la seguridad como condición de desarrollo.

Rosario en obras

Rosario también es presente y futuro en obra pública. Desde el gobierno provincial estamos invirtiendo en infraestructura que no sólo mejora la calidad de vida, sino que genera empleo y dinamiza la economía local. El Acuerdo Rosario, con más 35 obras estratégicas en la ciudad, es una señal clara de ese compromiso: el avance del Hospital Regional Sur, la ampliación de la avenida Jorge Newbery, las mejoras en la pista del aeropuerto que permitirán, desde el próximo año, tener conexión aérea directa con Europa, son transformaciones que consolidan a Rosario como una ciudad de escala internacional.

A esto se suman obras que ponen a Rosario en el mapa de los grandes eventos deportivos del continente: el Estadio Multipropósito Arena y el microestadio del predio Jorge Newbery, dos infraestructuras modernas y de jerarquía que serán sede de competencias de los Juegos Suramericanos 2026 y que quedarán como legado para los rosarinos, potenciando también la actividad cultural y recreativa de la ciudad. Junto con ellas, y con el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, estamos construyendo una red de infraestructura que fortalece la producción, la logística, el turismo y el empleo. Son obras visibles, que avanzan, que marcan una diferencia con la parálisis de años anteriores.

Quiero que Rosario sea reconocida como la capital productiva del país. Porque aquí laten las industrias, el comercio, el conocimiento, la innovación tecnológica, el talento cultural y deportivo. Aquí están los puertos que conectan al interior con el mundo. Y aquí hay mujeres y hombres que, con su esfuerzo, son capaces de empujar el destino de toda la Argentina. Ese es el desafío que me propuse desde el inicio de mi gestión: que Rosario se transforme en sinónimo de producción, de trabajo y de oportunidades.

Los rosarinos saben bien lo que significa levantarse después de cada golpe, reconstruirse después de cada crisis, soñar con futuro cuando otros sólo quieren sembrar resignación. Rosario es lucha y esperanza, y por eso es un honor para mí ser gobernador en este momento de su historia tricentenaria. Lo hago desde mi raíz en Hughes, pero también desde mi corazón formado en Rosario.

Hoy, como hace 300 años, Rosario nos convoca a ser protagonistas de nuestra propia historia. Y quiero que todos los santafesinos sepan que, desde el gobierno provincial y desde cada lugar que nos toque, vamos a seguir poniendo a esta ciudad en el centro de la agenda, como símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos. Porque cuando Rosario crece, crece Santa Fe. Y cuando Santa Fe se fortalece, se fortalece la Argentina.

Rosario, feliz Tricentenario. Que estos tres siglos de historia nos inspiren para seguir construyendo juntos la ciudad productiva, segura y pujante que nuestros hijos y nietos merecen.

Noticias relacionadas
Tiago Galíndez es la voz de la banda que lleva adelante Plan Divino, el homenaje a Fito y Charly que tendrá lugar el 21 de noviembre en El Círculo

Plan Divino: un homenaje único a Fito Páez y Charly García, con artistas locales e invitados de lujo

Templo de la Parroquia de la Virgen del Rosario del Pago de los Arroyos en el siglo XIX. 

Una ciudad llamada Rosario

El intendente de Rosario, Pablo Javkin.

"Rosario está empezando a recuperar su orgullo como ciudad"

Rosario, una ciudad que se fundó a sí misma por el impulso de su gente.

Rosario, la ciudad que se fundó a sí misma

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Lo último

Avanza el bypass de cuencas en el canal Agataura, obra clave para el sur santafesino

Avanza el bypass de cuencas en el canal Agataura, obra clave para el sur santafesino

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Osvaldo Díaz generó el Desalinizador Aero Térmico, que permite potabilizarla de manera sencilla y económica

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Por Silvia Carafa
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

El pacto Trump-Milei y la impotencia de una oposición zombi

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El pacto Trump-Milei y la impotencia de una oposición zombi

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Ovación
Newells jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Newells jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Rugby: Los Pumas buscarán quebrar la racha adversa que tienen en Murrayfield

Rugby: Los Pumas buscarán quebrar la racha adversa que tienen en Murrayfield

El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

Policiales
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

La Ciudad
Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final
Ovación

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada
Ovación

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
La Ciudad

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
La Ciudad

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado
La Ciudad

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos