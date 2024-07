Pullaro: "Para combatir al terrorismo hay que cambiar la legislación y ser más audaces"

En este sentido, manifestó que “aquí nos comprometimos a trabajar para pelear contra la impunidad y a recordar estos hechos tremendos, de los cuales no fue víctima una comunidad, una institución, sino que fue víctima todo el pueblo de la República Argentina; a eso lo tenemos que entender, condenar y recordar. Por eso, año tras año nos encontramos para recordar, para pedir que la Justicia actúe, pero también para reflexionar, y para que estas cosas no vuelvan a suceder ni aquí, ni en ningún lugar del mundo”.

“Tenemos que saber que al terrorismo no lo podemos combatir con las normas y leyes que tenemos en este momento; tenemos que animarnos a modificar la legislación vigente para ser mucho más efectivos y audaces, pero no solamente para saber qué sucedió hace 30 años atrás, sino también para que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más en la República Argentina”; e instó a “quienes hoy son legisladores nacionales a que se animen a darle al Estado y a los gobierno las herramientas que necesitan para llegar al fondo y para que en la Argentina nunca más seamos víctimas de otro ataque terrorista”, concluyó Pullaro.

Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Jorge Knoblovitz, recordó que “hace 30 años, en este mismo lugar, se realizó el primer homenaje, acto de repudio y pedido de justicia en el país. 30 años después nos reunimos nuevamente en este lugar, bajo la consigna «Terrorismo, sigue la impunidad»”.

“Pasaron 30 años de encubrimiento, de impunidad, y sin justicia; 30 años tratando de hacer entender que el ataque más sangriento de nuestra historia fue un hecho en suelo argentino y al pueblo argentino”, señaló Knoblovitz; y exhortó a los legisladores nacionales a “sancionar alguno de los proyectos de ley de Juicio en Ausencia, el único medio visible para juzgar a los responsables del atentado”.

Por último, el presidente de la Daia señaló que “el antisemitismo, como fenómeno discriminatorio y de odio, afecta las bases de las sociedades democráticas. No seamos espectadores, seamos protagonistas, demostremos que el paso del tiempo no ha borrado nuestra memoria, que nos sigue doliendo lo sucedido y lo que sucede, y que tenemos la firme decisión, como sociedad, de continuar luchando para acabar con todo tipo de impunidad, de discriminación y de odio”, concluyó.

También estuvieron presentes en el acto la vicegobernadora Gisela Scaglia; el intendente local, Juan Pablo Poletti; el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, y el presidente de Daia filial Santa Fe, Horacio Roitman, junto con demás autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la comunidad israelita y de la mesa interreligiosa.

Bajo el lema “Justicia Ausente. Digamos Presente”, durante el acto se descubrieron dos baldosas: una correspondiente al atentado a la Amia, y la otra para recordar la primera movilización de repudio al atentado perpetrado contra la comunidad judía y el pueblo argentino.