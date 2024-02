Primera baja en la guerra entre Milei y los gobernadores: renunció un funcionario en Seguridad

Dentro del mundo PRO, el ahora ex funcionario es cercano al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

De hecho, hace dos semanas García de Luca participó de una reunión de la que participaron Bullrich, Frigerio y Torres.

Hoy, Bullrich y los gobernadores están en veredas opuestas en la disputa por la distribución de recursos entre el Estado nacional y las provincias, que tiene al mandatario chubutense como referencia principal.

En medio de ese conflicto, este fin de semana Bullrich impulsó un comunicado, que fue firmado por legisladores nacionales y provinciales e intendentes, donse se ponen del lado de Milei y critican a los gobernadores. "El PRO no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale. Así se ahuyentan inversiones, se impide la creación de empleo y se hace imposible el progreso. Que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista, deja en claro que el PRO no puede avalar eso", plantea el texto.