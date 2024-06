Pettovello desmintió otra vez los rumores de renuncia: "A mi amigo solo no lo voy a dejar"

La ministra de Capital Humano habló sobre la entrega de alimentos. "Si ser una inútil es no saber gestionar ni robar, soy una inútil", dijo Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , desmintió rumores de renuncia y aseguró que no va a "dejar solo" a su amigo, en referencia a Javier Milei, al hablar tras la polémica abierta por la distribución de los alimentos almacenados en galpones.

La funcionaria habló en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero (en X, Herrero Liberal) y que tuvo lugar el jueves en el Obelisco. A través de una videollamada, Pettovello señaló: "El problema es que estamos tocando las negociones y no se la bancan".

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que, si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil ", sumó además.

En la misma línea, continuó: “Hagan lo que me hagan estoy adentro y no voy a parar”. Ante cada palabra de la ministra, los asistentes enviaban mensajes de apoyo y la aplaudía.

“Pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante”, agradeció respecto a la concentración, y sumó: “No voy a dejar porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”.

Asimismo, la “mejor ministra de la historia”, como la referencia el mandatario, prometió:“A la Argentina la salvamos entre todos y sacando la mugre, y la voy a seguir sacando”.

En otro pasaje de la llamada, Pettovello reveló que maneja su cuenta de Instagram y que responde personalmente los mensajes para mantener el contacto “con la gente de verdad”. “Si necesitan algo, una mano, cualquiera de las cosas es bienvenida. Voy a estar para ustedes”, sugirió.

Por último, contó que a veces se inmiscuye en ministerios ajenos y apuntó todos los cañones contra los empresarios, los políticos y el periodismo. “Trato hacer todo lo que puedo, a veces hasta me meto en ministerios ajenos, pero la mafia es peor de lo que pensaba”, afirmó.

“Está la mafia de los políticos corruptos, los empresarios prebendarios a los que no les quiero pagar, la casta periodística que es de la peor calaña, son los que me pegan día y noche, todos los días, por radio y televisión diciendo mentiras absolutas”, concluyó.

Desde hace semanas, la ministra está en el ojo de la polémica a raíz de las irregularidades en las contrataciones que se registraron en su cartera y por el almacenamiento de las cinco toneladas de alimentos, algunos próximos a vencer.