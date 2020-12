Perotti y Javkin, socios en un año que hizo saltar todos los planes por el aire

Perotti tuvo un comienzo difícil. Incluso, antes de entrar a la Casa Gris. La extensa y tironeada transición anticipó lo que vendría después: una convivencia difícil no sólo con la fuerza que domina la Cámara de Diputados, el Frente Progresista, sino con el propio bloque oficialista del Senado.

La politóloga Lourdes Lodi indica que a diferencia de Javkin, que logró enhebrar en el Concejo un amplio acuerdo de gobernabilidad con fuerzas políticas, al rafaelino le costó construir consensos en el ámbito legislativo, tanto con la oposición como al interior de su coalición.

La directora del Observatorio Electoral de la UNR destaca como principal logro de la administración Perotti la valoración positiva general sobre la gestión de la pandemia pero resalta varios errores. “Hubo desaciertos en el plano de la comunicación, que confundieron a la ciudadanía respecto de las actividades permitidas —marca la profesora de la UNR—. También, a diferencia de lo que sucedió en Rosario, el gobierno sufrió la baja del ministro del área y de varios funcionarios clave. Además, más allá del esfuerzo de los docentes, este fue un año educativamente pobre, sino perdido. Por último, el principal déficit en función de lo que se podía hacer en este contexto es la seguridad, que es la principal preocupación de la sociedad y era una de las banderas de campaña del actual gobernador”.

De acuerdo al politólogo Martín Ostolaza los principales límites de la gestión Perotti fueron sus dificultades para administrar las expectativas generadas durante la campaña y los desaciertos en el intento de construir un relato de gobierno que defina el debate político provincial. “En contraposición, vemos aciertos en el plano político al haber resuelto el vínculo económico con los municipios —sostiene el consultor—, y en el plano de la opinión pública haber instalado una imagen de austeridad podría ser una virtud, que tal vez le falte potenciar a gran escala”.

Frentes abiertos

Lo cierto es que el escándalo institucional alrededor de la causa por juego clandestino que se tramita en Rosario por la que ya cayeron los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad abrió un nuevo frente de conflicto para el gobierno.

El director de la consultora Inmediata, Julián Crucella, resalta que el PJ santafesino viene de refrendar la unidad en la elección de autoridades partidarias. “En el caso de Traferri, la Justicia actuará, que a su vez es lenta y tiempista —advierte—. Por lo cual, hasta que no haya hecho probado (cosa que tal vez nunca ocurra), no considero que la unidad esté en juego por este tema”.

Por el contrario, el politólogo y consultor Lucio Guberman evalúa que más allá del desarrollo de la causa judicial los efectos políticos serán negativos para la Casa Gris. “El Ejecutivo queda enfrentado a las dos Cámaras, habrá tensión con la Legislatura”, anticipa.

Los especialistas observan varios riesgos en el camino del gobernador, que van desde el agravamiento de la inseguridad hasta el recrudecimiento de las tensiones internas, pasando por el debilitamiento de la narrativa oficial.

Acuerdos clave

Quien logró surfear mejor el año es el jefe del Palacio de los Leones. De hecho, según el último informe de Innova, realizado en la última semana de noviembre, el intendente es el más favorecido por la opinión pública rosarina en la comparación con el gobernador y el presidente. De acuerdo al estudio, Javkin tiene 72 por ciento de imagen positiva (agrupando el muy buena, buena y regular buena), frente al 51 por ciento de Fernández y el 47 por ciento de Perotti.

“Los logros de Javkin son haber sostenido una estrategia de medios que le permite ser el protagonista de buenas noticias, y actor secundario de los grandes problemas que hubo durante el año —señala Guillermo Variego, también director de Innova—. A la vez, su estrategia política en el plano legislativo le permitió transitar un año muy difícil sin dificultades”.

En su opinión, la materia pendiente es “darle vitalidad y fuerza a una gestión que se sostiene más en las formas, la gesticulación y las buenas intenciones que en resultados concretos”.

“Javkin arrancó con alguna sobreactuación, como el uso del megáfono el día que se armaron esas grandes colas en los bancos, pero después se fue acomodando y generando cierta empatía dentro de una situación más que problemática, pero claramente sin íconos de gestión”, analiza Guberman.

Desafíos

Consultados sobre los principales riesgos que enfrenta Javkin y cuáles deberían ser prioridades los especialistas se concentraron en diferentes aspectos.

Para Crucella, la principal amenaza para el intendente en el terreno electoral es que la ciudadanía perciba su gestión como una continuidad del gobierno de Fein. La búsqueda por parte del electorado de una alternativa podría tornar más complejas las negociaciones con otros espacios políticos en el Palacio Vasallo. De acuerdo al consultor el principal tema debería ser el transporte. “Es el problema donde el socialismo nunca pudo hacer pie, y otro año de paros y relanzamiento sin resultados tangibles sería un punto de inflexión”, alerta.

Ostolaza divisa dos riesgos en el horizonte de Javkin: perder la interna con el socialismo y que la acumulación de problemas sin resolver agote el vínculo de aprobación en la opinión pública. “Sus prioridades deberían apuntar a ese doble plano, principalmente a la resolución de los problemas que atañen a Rosario que fueron muchos: incendios, transporte, inseguridad, cierta pérdida de autoridad con respecto al Covid, servicios públicos irregulares, usurpaciones. El déficit está ahí y es la pata que debe fortalecer”, agrega Variego.

Lodi cree que el intendente debería fortalecer su espacio y generar nuevas referencias, entre otras cosas para repartir los costos políticos. “En cuanto a la gestión, lo fundamental es pensar la salida de la pandemia y poner en marcha el plan de gobierno que él y su equipo idearon para la ciudad, basado en las ideas de equiparar, integrar e innovar”, sugiere.

Guberman coincide en que el tema central del próximo año será el transporte público, pero considera que el principal riesgo está en los números públicos. “La municipalidad necesita asistencia financiera y depende mucho de la relación con el gobierno provincial y nacional, con los que viene tejiendo buenas relaciones, están en una sintonía bastante fina”, destaca.

Precisamente, uno de los datos políticos del año es el eje Perotti-Javkin, incluso antes de que el Covid-19 se expanda por el mundo.

Los analistas creen que a diferencia del triángulo Fernández-Larreta-Kicillof la alianza entre el gobernador y el intendente se mantendrá. Más allá de eventuales chispazos, a ambos les conviene sostener la cooperación: Perotti necesita que Rosario no estalle y que se agiten los debates en el Frente Progresista sobre los liderazgos, y Javkin requiere que no se corte el flujo de fondos para que no implosione su gestión.