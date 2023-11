Perotti y el crimen del policía en el Hospital Provincial: "Es un día de dolor"

"Siempre que suceden algunas de estas cosas surgen elementos que pudieron haberse hecho mejor. A veces las características y los hechos van exigiendo cada vez más. En algunos procedimientos no se está del todo preparado o habituado, pensando que en un hospital pueden llegar a pasar estas cosas" , analizó Perotti y agregó: "Si había que tener más presencia policial, si había que tener otros recaudos, será algo que se dilucidará".

En esa línea, sostuvo: "Sin dudas esto habla a las claras de los hábitos que tenemos que cambiar cuando en el resguardo de la salud de alguien que está detenido se genera un traslado, que después en ese lugar donde lo están cuidando pasa lo que pasó. Aquí tuvimos la desgracia de la muerte de un integrante de nuestra de nuestra institución policial, y un cuadro de situación que pudo haber sido aún más grave".

El mandatario señaló que en estos hechos es importante la intervención de las autoridades nacionales. En esa línea, recordó que "el candidato a presidente Sergio Massa ha asumido personalmente un compromiso con todos los rosarinos y con todos los santafesinos de involucrarse en esto. No solamente por Santa Fe, sino porque Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, y en áreas bajo control federal. Y eso es lo que requiere compromiso nacional: no solamente mayor presencia, mayor inversión, sino también mayor control en cada una de las instancias del Servicio Penitenciario Federal".