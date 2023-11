Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Milei

"Si vos me preguntás si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no se si es lo mejor volver", había expresado.

Sin embargo, en la misma entrevista aclaró que "hablando las cosas, uno se puede entender".

Según lo que venía anunciado Milei antes del balotaje, las áreas de Seguridad y Defensa iban a estar en la órbita de su compañera de fórmula y vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, pero finalmente terminó pesando más la devolución de favores a Bullrich y al PRO.

De calificarla de "terrorista" a ministra

Durante la campaña electoral Milei y Bulrrich mantuvieron una relación muy áspera, regada de fuertes denuncias cruzadas. El ahora presidente electo insistió en más de una oportunidad que la entonces candidata de Juntos por el Cambio “tuvo un pasado terrorista” en la organización Montoneros. “Puso una bomba contra el intendente de facto de San Isidro y eso le causó heridas a un menor”, señalo.

Y añadió en esa oportunidad: “Sigue siendo una montonera que tiene las manos manchadas de sangre. Me encanta que vayamos a juicio porque va a tener que contar lo que hizo en los años ’70. Además, cobró una indemnización por lo que hizo en esos años”.

Tras esta denuncia, Bullrich fue a Tribunales y presentó una denuncia contra MIlei por calumnias e injurias.

Ahora, a tan solo semanas de esos fuertes cruces verbales, Milei designó a Bullrich como ministra de Seguridad de su gobierno. Hay momentos en que la política asombra como el mejor de los números de magia.