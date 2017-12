Para Rossi es "poco claro" cómo será el beneficio

El jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo ayer que "es poco claro" cómo se implementará el bono compensador para los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y además aseguró que "los efectos negativos de la reforma previsional se siguen manteniendo".

"Es poco claro lo que va a cubrir el bono; cuánto va a cubrir. No se sabe si es para todo el año 2018, sabemos muy poco. No tienen detalles porque no saben de qué se trata. Termina siendo regresivo para el sistema jubilatorio", opinó en diálogo con Radio Nacional.

Al respecto, consideró que "si el bono se incorpora a la jubilación es una cosa; si no se incorpora, es otra peor", y remarcó: "Lo que sigue siendo horrible es la movilidad que tienen por lo bajo".

El diputado kirchnerista santafesino señaló que dicha compensación acordada entre los gobernadores y el gobierno nacional "fue producto de la negativa de la sesión de ayer (por la del jueves)".

Desde la vereda de enfrente, Nicolás Massot, jefe del bloque de Diputados del PRO, insistió ayer en que el Poder Ejecutivo "no descarta" aplicar las reforma previsional por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

"El DNU no es una amenaza, es una herramienta valida que no descartamos utilizar", afirmó Massot, aunque está previsto que el proyecto sea tratado el lunes luego de un acuerdo con gobernadores y diputados.

"Nosotros queremos hacerlo a través del Congreso, ahora hay una necesidad y urgencia cuando hay un pacto fiscal firmado, media sanción del senado, quórum, dictamen de comisión y te lo voltean energúmenos diputados transformados en violentos", dijo.

Massot insistió en que el jueves "hubo quórum dos o tres veces a lo largo" de la convocatoria a sesión y se quejó de que "la violencia se dio porque esto avanzaba e iban a agarrar a los que se sentaron".