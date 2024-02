Para el presidente, Cristina no quiere que La Libertad Avanza y el PRO se junten

Además, Milei reveló que el 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, sí hablará en el recinto de la Cámara de Diputados, al descartar la posibilidad de volver a dar un discurso de espaldas al Congreso.

"Es falso, es una mentira grosera (que no hable en el recinto). La asunción presidencial la puedo hacer del modo que se me da la gana. Ahora, cuando usted hace la apertura de las sesiones ordinarias, es frente a la Asamblea Legislativa del Congreso, dentro del recinto. No voy a hacer algo que no esté en la ley", enfatizó.

Al volver a hablar de la caída de la ley de Bases, sostuvo: "Para mí no fue un fracaso, fue un éxito rotundo".