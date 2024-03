Ordenan que la Justicia Federal de Rosario imponga desde el lunes el juicio oral y público

La novedad se basa en un diagnóstico muy crítico que encararon sectores de la propia Justicia Federal a nivel nacional y del Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Mariano Cúneo Libarona. En el sistema venidero los jueces pierden toda relevancia en el control de las investigaciones. A diferencia de lo que pasa en la actualidad no serán ya los magistrados capaces de controlar o retener investigaciones, que en su mayoría delegan a los fiscales federales pero no en todos los casos, ni controlar la temporalidad de las pesquisas. Su rol se limitará a pronunciarse en audiencias públicas sobre las pruebas que se presenten en un sistema acusatorio pleno: allí los fiscales investigan y acusan, los defensores defienden y los magistrados valoran la evidencia y avalan o no si los acusados son sometidos a proceso y si les imponen medidas cautelares, como la prisión preventiva.