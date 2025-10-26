Caren Tepp: "Hoy tenemos que decir si estamos de acuerdo con el gobierno o hay que fortalecer a la oposición"

La candidata de Fuerza Patria en Santa Fe votó al mediodía y destacó que su espacio busca generar que la "esperanza" supere a el odio y la bronca acumulada

Caren Tepp , candidata a diputada nacional por el frente Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe , emitió su voto este mediodía en la Escuela N° 1.185 San Ramón, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Tras sufragar, la dirigente se refirió a la propuesta de su espacio político, enfocándose en la necesidad de generar esperanza y empatía en un contexto de fuerte polarización .

Tepp, quien encabeza la lista de su espacio a nivel provincial, destacó que su fuerza ha logrado presentarse como " una alternativa a esto que estamos viviendo ". Subrayó que, a través de las asambleas que propusieron, la gente se fue sumando y " dejó de sentirse en un lugar de mucha resignación, de mucha desilusión, a empezar a tener esperanza ".

En ese sentido, la candidata sostuvo que la política tiene que poder generar "sentimientos positivos" . "Nosotros creemos que ya hay demasiado odio, demasiada violencia, demasiada bronca acumulada", afirmó, diferenciando su propuesta de una política que "reproduce eso".

Caren Tepp y el rumbo del gobierno nacional

En declaraciones a la prensa, Tepp dijo que "lo que hoy tenemos que decir es si estamos de acuerdo con el rumbo del gobierno nacional o si, por el contrario, creemos que hay que fortalecer a las alternativas de la oposición".

En este sentido, aseguró que Fuerza Patria busca trabajar "desde la empatía, desde los afectos, desde el reconocer que cualquier argentino o argentina que la esté pasando mal, necesita que desde nuestro lugar estemos ahí defendiéndolos, representándolos".

Para finalizar, la referente de Fuerza Patria sintetizó el mensaje de su espacio en la provincia: "Hoy la expresión de Fuerza Patria en Santa Fe es que nadie se sienta solo, que la política tiene que estar ahí para resolver esos problemas que nos están generando tantas angustias".