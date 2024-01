"Nosotros no vamos a votar en general ese dictamen. Hicimos uno propio en el cual reconocemos que estamos ante una emergencia y decidimos conceder herramientas acotadas para el Presidente (Javier Milei) como lo hicimos con otros mandatarios. No ayudamos votando una ley que va a ajustar más al sector medio, no da herramientas a los trabajadores y quiere vender las empresas públicas", sostuvo Fein en declaraciones para Radio 10.