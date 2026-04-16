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Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un edil libertario a imitarla

María Fernanda Rey respondió al reclamo de transparencia de Juan Pedro Aleart al publicar en redes sociales cuánto cobró en abril como concejala de Rosario y desafiar al edil libertario a mostrar también su acreditación salarial.

16 de abril 2026 · 16:28hs
Pirotecnia en el Concejo. María Fernanda Rey cruzó a Juan Pedro Aleart por los sueldos en la política. 

Pirotecnia en el Concejo. María Fernanda Rey cruzó a Juan Pedro Aleart por los sueldos en la política.  

Un enfrentamiento entre dos concejales de la ciudad de Rosario se desató en redes. Todo comenzó cuando Juan Pedro Aleart, experiodista y edil de La Libertad Avanza, publicó un video reclamando por la “falta de transparencia” en cuanto a los sueldos de la política local. En respuesta, María Fernanda Rey, conductora de radio y concejala peronista, publicó en X la acreditación de su sueldo de abril e invitó a Aleart a hacer lo mismo.

"Los mismos que hablan de transparencia…esconden los sueldos de la política", afirmó Aleart en un video que publicó en sus redes sociales. No obstante, el libertario no compartió el dato de su propio salario.

En respuesta, la concejala del bloque Justicialista María Fernanda Rey posteó el salario que recibe del Concejo Municipal. “Era más fácil que publiques tu acreditación de sueldo, JuanPe! Dato, no relato. Acá va la mía”, expresó Rey en un posteo de X, junto a una captura donde quedó reflejado su sueldo de abril: $5.294.428,08 (cinco millones doscientos noventa y cuatro mil con veintiocho pesos).

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El reclamo de Juan Pedro Aleart

"No publican cuánto cobran el intendente, cuánto cobran los funcionarios, ni cuánto cobramos los concejales", comienza Aleart en un video, y agrega: "¿Sabías que desde 2023 el municipio no publica los sueldos de los funcionarios políticos?".

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"La última información es de junio del 2023, y en el Concejo esto pasa desde 2019, siete años sin información. Existe una ordenanza que los obliga a publicar, pero no la cumplen", continúa el experiodista y referente de La Libertad Avanza (LLA).

En este marco, el bloque de LLA en el Concejo presentó un proyecto de ordenanza al respecto: "Por eso presentamos un proyecto, para que expliquen por qué no cumplen y que publiquen todo en 15 días", sigue el concejal en su video.

"La plata es tuya, tenés derecho a saber. Menos relato y más datos", cerró Juan Pedro Aleart.

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