Milei o Massa: a quién votarán los referentes santafesinos del PRO

Si bien Juntos por el Cambio —en su mayoría de raíz PRO, espacio fundado por el ex presidente Mauricio Macri— construyó una discutida alianza con Milei, no todas las intenciones de voto apuntan al candidato libertario, aunque los legisladores consultados por La Capital tienen por seguro que no votarán al postulante del peronismo . Los cuatro referentes consultados, los diputados nacionales por Santa Fe Gabriel Chumpitaz y Germana Figueroa Casas, el concejal Carlos Cardozo y el ex concejal y legislador santafesino Roy López Molina, esgrimieron sus fundamentos a la hora de expresar cuál será su elección el próximo domingo 19 de noviembre.

La integrante de la Cámara baja nacional en representación de Santa Fe, señaló: "Tras la derrota de Juntos por el Cambio, me encuentro que no está más esa opción y lo que tengo que hacer es elegir esas dos opciones, que no es lo que hubiera elegido, ya que quería que fuera de otra manera".

Recordó que empezó a participar "de grande" porque no le gustaba lo que estaba pasando con el kirchnerismo cuando empezó a surgir sospechas de corrupción y el estado de las finanzas públicas. "Como reacción a eso, de ninguna manera voy a votar al kirchnerismo, de modo que Massa queda totalmente descartado. Entonces, tengo dos opciones votar en blanco o a Milei", reflexionó.

En ese sentido, prosiguió: "Entiendo que si voto en blanco termino apoyando a Massa, por eso voy a votar a Milei; con diferencias, pero con la tranquilidad de que no va a tener mayoría y vamos (Juntos por el Cambio) a estar para apoyar coincidencias y cuestionar aquellas cosas con que no coincidamos, ya que se necesitan leyes para eso".

grr.jpg “Tenemos una ley que tiene más de 20 años, que atrasa e impacta no sólo en el bolsillo de los pequeños contribuyentes sino en la oferta de alquileres, que están atravesando un momento crítico”, sostuvo Germana Figueroa Casas.

Por eso subrayó: "Como diputados nacionales vamos a tener esa tarea de moderar y acompañar lo bueno: Yo quiero un cambio, la mayoría votó por un cambio y no por la situación en la que estamos: inflación, pobreza... nunca se gastó tanto en lo social y, sin embargo, la pobreza sigue aumentando"

"Eso me da tranquilidad, por eso queremos un cambio", valoró para prometer: "Vamos a estar ahí para rechazar lo que no nos guste y acompañar lo que está bien, ya que el bloque libertario no va a poder sacar votos con quórum propio".

Roy López Molina

Sin un lugar de representación pero afiliado al PRO y activo en la militancia, el ex candidato a intendente Roy López Molina, quien fuera un hombre fuerte de Macri en Santa Fe, aseguró que su posición personal en esta contienda es el voto en blanco.

"Considero que es una alternativa válida en la democracia cuando las opciones a un votante no lo representan. La verdadera opción de cambio no llegó a la final, que quedó en el primer turno y era Patricia Bullrich, más allá de que mi aporte a nivel interno fue hacia Horacio Rodríguez Larreta", analizó Roy.

roy.lopez.molina.JPG Roy López Molina, uno de los protagonistas de la acalorada jornada en el Concejo Municipal. Foto: Silvina Salinas / La Capital

En ese marco, anticipó: "Votaré en blanco porque estamos en el balotaje ante dos opciones que están muy lejos de lo que Juntos por el Cambio ha representado. El gran error es entender que entre La Libertad Avanza y el PRO hay una afinidad, un parentesco, que somos todos primos hermanos y hay distinción de matices cuando hay una diferencia de base. Juntos por el Cambio siempre expresó un proyecto de características democráticas, tanto como oposición como oficialismo durante el gobierno de Macri".

Asimismo, reforzó: "A mi criterio para que cierre el proyecto de LLA hay que recurrir a procedimientos autoritarios. El acercamiento a Milei le quita además a JxC el único rol que puede tener en los próximos cuatro años, que no es protagónico porque perdimos la elección, lo que nos obliga a un análisis que debe ser muy autocrítico sobre nuestros errores, pero es un papel que implica cuidar desde la oposición los valores principales para que la democracia, la Republica y la libertad no estén tironeados".

Y sentenció: "A mi criterio el acercamiento a Milei de Bullrich es un error que diluye la identidad de JxC".

Carlos Cardozo

A su turno, el concejal Carlos Cardozo no anduvo con blanduras: "Voy a votar por Milei. Nunca votaría una boleta en la que esté Agustín Rossi. Es un dirigente que, como santafesino, se puso en contra de la producción de la provincia, de su economía, del campo; el proyecto político al cual pertenecían le dio la espalda a Santa Fe".

A su vez, castigó duro al candidato a presidente por UP: "A Massa directamente no le creo porque ya tiene una muy elevada responsabilidad de gobierno ahora y no tengo qué decir cómo estamos. Si le toca gobernar tendrá que demostrar lo que puede hacer pero arranca con la evidencia de lo que esta haciendo. Del otro lado es una incógnita. Pero del lado de Massa no hay incertidumbre".

images.jpg El concejal macrista Carlos Cardozo.

"No hay más derechos coartados que los que no tiene actualmente el pueblo en Argentina. No hay derecho a la movilidad social, no hay derecho a una vida estable con 140% de inflación, no hay derecho a andar libremente por la calle. Tuvieron durante 16 años la posibilidad de sacarnos a los rosarinos de este desastre pero no mejoraron la seguridad, no se pusieron de acuerdo en cuestiones básicas para contener la criminalidad, en el peor momento no tenemos el derecho a transitar la calle en paz ni de asistir sin sobresaltos a la escuela", sentenció.

Por otra parte, analizó: "La responsabilidad de gobernar va a ser de La libertad avanza (LLA). Tengo diferencias con algunos de sus planteos. Pero al incorporarse nuestro espacio espero que haya algunas posiciones que puedan reverse. Por ejemplo, lo que se refiere a venta de órganos o portación irrestricta de armas. Aspiro a que si gana Milei ciertas cosas se puedan consultar en un esquema de gobierno".

A su vez, evaluó: "Tenemos una importante fuerza en el Congreso; si gana LLA va a tener que promover leyes y el consenso va a tener que buscarlo con nosotros. Seguramente vamos a poder aportar nuestro punto de vista desde la solidez que nos da tener una bancada importante tanto en Diputados como en Senadores. La confluencia de Patricia Bullrich con Milei la vi como un acierto. Hay un 64 por ciento que no voto a Massa y en Santa Fe eso está reflejado. Ahora viene el debate y creo que será fundamental para definir al ganador".

Gabriel Chumpitaz

"He dicho desde hace tiempo que no voy a apoyar al kirchnerismo por cuestiones obvias, y a Javier Milei no lo sé porque lo estoy analizando. Con el PRO, en Santa Fe lo estamos definiendo, pero soy de la idea de que no hay que subestimar el pensamiento de cada votante. Porque más allá de que el dirigente diga a quién debe votar, eso no incidirá sobre las personas. Soy partidario de que cada uno debe decidir con libertad", expresó Chumpitaz.

En ese sentido, aclaró que no está conforme con ninguna de las dos fórmulas porque trabajó para Juntos por el Cambio y ahora se requiere asumir esa derrota. "Debemos reconstruirnos para ser oposición", asumió.

Respecto a su intención de voto, señaló: "No lo tengo definido; al oficialismo seguro que no, pero a Milei lo estoy analizando porque no concuerdo con cuestiones tales como la libre portación armas y la violencia verbal llevada adelante en plena campaña. Y pese a que reconozco que LLA instaló discusiones importantes como respeto a la libertad, no concuerdo con ninguno de los dos candidatos, por eso me tomo estas dos semanas para ver cómo voy a votar".

maxresdefault.jpg Diputado Gabriel Chumpitaz.

No obstante, insistió: "Está claro que no voy a votar al kirchnerismo, eso lo tengo recontra claro, porque destruyó a la Argentina en términos morales, más allá de la corrupción que se le achaca. Sobre todo porque destruyó a dos generaciones que no saben lo que es trabajar, eso que nos enseñaron nuestros abuelos respecto al esfuerzo, el trabajo y el mérito".

En eso, reforzó sus críticas en lo que a su entender fue la política social del kirchnermismo. "Hoy parecería que es una obligación darte un cheque a fin de mes por un plan social y no tenés que hacer absolutamente nada, cuando el camino es generar empleo y condiciones para para que la gente tenga un buen laburo, pero no que el Estado te regale la plata. Sí concuerdo con que el plan social tiene que existir, pero de manera momentánea", remarcó.