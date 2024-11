Milei ante empresarios: "De aquí en adelante el país será cada vez más rico"

El jefe de estado puso en valor las acciones desarrolladas por su administración y, aunque “el esfuerzo no terminó”, la recesión está llegando a su fin. "Algunos sectores están sintiendo las mejoras, pronto esta percepción de muchos será una realidad de todos. El programa funcionó, pese a que les moleste a los econochantas", resaltó Milei.

En esta línea, recordó el día que visitó la Quinta de Olivos tras ganar las elecciones y con el expresidente Alberto Fernández como anfitrión: "Me mostraba las instalaciones y en un momento Alberto me dice que se sentía como un rematador mostrándole la nueva casa al dueño de la casa y yo le dije: ´No, no soy el nuevo dueño, soy el nuevo inquilino, con cuatro años y opción a ocho´", aseguró Milei.