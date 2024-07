Milei criticó las "ideas de izquierda" en educación y dijo que se va a evaluar "a todos los docentes"

"Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural, una colina ya conquistada. Por más de 100 años lo fue, pero hace tiempo dejamos de ser aquella Argentina y la mitad de los alumnos no alcanza nivel del lectocomprensión adecuado para su edad ", aseguró. Sostuvo que en sexto grado siete de cada diez chicos no comprenden textos que leen y que en el secundario egresan solo 54% de los alumnos, y menos de dos de cada diez lo hacen en tiempo y forma.

“ El analfabetismo es a la educación lo que la inflación es a la economía. Son los cimientos, las condiciones básicas sin las cuales el resto de las esferas de la vida social no pueden funcionar. Como no puede haber desarrollo económico sin tener una economía estable, no puede haber desarrollo educativo sin antes garantizar que los protagonistas sepan leer y escribir”, dijo Milei.

Embed - El Presidente Javier Milei presenta el Plan Nacional de Alfabetización en San Juan

Contra la izquierda

Tras reivindicar a Sarmiento, su acción educativa y a la Generación del 80 por sacar a la Argentina "de la barbarie", sostuvo que a un siglo de aquella experiencia "no solo hemos dilapidado la riqueza económica, sino también retrocedido en materia educativa", y que "pasamos de la vanguardia a ser furgón de cola de la región". "No extraña que vienen por izquierda las ideas que nos empobrecieron como país", afirmó Milei, para quien "también vienen por izquierda quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento".

Además cuestionó la suspensión de clases en tiempos de pandemia por "interrumpir el desarrollo educativo de millones de chicos” y sin mencionarlo cuestionó al radicalismo, con histórico peso en la gestión universitaria: “Lamentablemente no se ha hablado mucho de alfabetización en la Argentina en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad”.

Recursos para las provincias

Respecto del Plan de Alfabetización, prometió: " Vamos a formar a todos los docentes en alfabetización, darles recursos a las provincias para que los formen, evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, plantear incentivos para los mejores docentes, y evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas”.

Respecto de las Pruebas Aprender, criticó que hasta hoy se hayan hecho desde sexto grado y dijo que estos controles se adelantarán a tercero. “No vamos a ser complacientes con los alumnos. No podemos. Ser complacientes nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar la exigencia y la excelencia, no podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Es un cambio en la cultura educativa. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Que quede claro, evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos; es la mejor herramienta para comprender si están desarrollando aptitudes y cumpliendo con los estándares. Negarnos a evaluar a los estudiantes es perder la fe en ellos”, expresó.

Para finalizar su discurso, Milei gritó tres veces su arenga de campaña "¡Viva la libertad, carajo!", que fue respondida por los presentes con un "¡viva!", en su mayoría nenes y nenas de primaria que estaban sentados en primera fila.

milei2.jpg El mandatario hizo su arenga libertaria de campaña ante chicas y chicos de primaria.

Plan de alfabetización

Desde la Casa Rosada señalaron que el Plan Nacional de Alfabetización es una política federal que se consolidó mediante el Compromiso Federal por la Alfabetización, firmado el pasado 28 de mayo, por los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación (CFE). El plan se construye sobre la base de una propuesta nacional y planes jurisdiccionales, con un trabajo articulado y reconoce el valor de la contextualización territorial como principio de coherencia y efectividad de una propuesta federal.

Días atrás, el ministro de Educación de Santa Fe dijo a El Litoral que "no es que haya un plan nacional de alfabetización", sino que "lo que hay son 24 planes de alfabetización que van desarrollando cada una de las provincias y que articulamos a través de un acuerdo nacional".