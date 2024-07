Milei consiguió su Pacto de Mayo: "La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión"

Junto a 18 gobernadores y dos ex presidentes, el jefe de Estado firmó el Pacto de Mayo en Tucumán. Los detalles

A la medianoche del 9 de julio y en la Casa Histórica de Tucumán , el presidente Javier Milei firmó su Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores y dos ex presidentes, un compromiso para avanzar en diez políticas de Estado que el gobierno considera claves para el rumbo del país .

“ La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión . Los puntos de quiebre en la historia de una Nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en los que el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y una urgencia ”, comenzó su discurso el presidente.

“Fue ese gesto patriótico de quienes depusieron las armas para convenir un proyecto de Nación, el puntapié inicial de un proceso asombroso: la erupción de la Argentina como un volcán, desde las profundidades el abismo hasta los cielos”, sostuvo y sumó: “Fue, sin lugar a dudas, la época dorada de nuestro país”.

Milei contra la oposición y los sindicatos

En su alocución, Milei hizo mención a la ausencia de algunos nombres fuertes de la política y el mundo sindical. “A pesar de haber sido una demanda histórica de la dirigencia política y la sociedad, la posibilidad de sentarnos en una mesa a establecer pautas comunes y transversales a todas las fuerzas políticas pareció siempre una quimera en las últimas décadas. Por eso quiero agradecerle a todos los presentes por haberse congregado aquí en la Casa Histórica de nuestra Independencia después de décadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos han hecho cada vez más pobres. Hoy nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos y firmar el Pacto de Mayo”, dijo.

“El pueblo argentino el año pasado le exigió a la dirigencia política un cambio profundo de dirección. Que esto sea posible hoy después de tanta división es sin dudas el símbolo de un cambio de época. Ya lo hemos dicho, nosotros no miramos para atrás, no mantenemos rencores, creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevarlas a la realidad, no impugnar al adversario por cuestiones personales, perseguirlo por pensar distinto y vivir en una inquisición permanente”, argumentó el presidente.

En ese sentido, indicó: “Creemos que el desafío que enfrenta la Argentina hoy es demasiado grande y la promesa de un futuro mejor demasiado valiosa como para permitir que mezquindades o trifulcas del pasado nublen este camino. No obstante, hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí para suscribir esta acta fundamental; en algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino, en otros casos por miedo o vergüenza de haber persistido en el error por tanto tiempo”, añadió.

El mandatario apuntó contra quienes no quieren “ceder los privilegios que el viejo orden brindaba”. Al respecto, subrayó: “No es causalidad que entre estos últimos se encuentren quienes intentan boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase. Son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente, y saben, aunque no lo admitan, que ellos progresan a costa de que al conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor”.

La firma del Pacto de Mayo

El evento fue transmitido por cadena nacional desde las 23.57 y sonó el Himno Nacional Argentino. Luego, se firmó el Acta de Mayo en el interior del edificio histórico.

Los mandatarios provinciales que rubricaron el Pacto de Mayo fueron: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco) Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri, (CABA), Juan Schiaretti, (Córdoba), Gustavo Valdés, (Corrientes, Rogelio Frigerio, (Entre Ríos, Carlos Sadir, (Jujuy), Alfredo Cornejo, (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego, (San Juan), Claudio Poggi, (San Luis), Gerardo Zamora, (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los ex presidentes que lo acompañaron fueron Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá. El escrito también contó con la firma del presidente de la Cámara de Senadores, Martín Menem, del presidente provincial del Senado, Bartolomé Abdala y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario partió a última hora de la tarde junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con destino a San Miguel de Tucumán. Arribó pasadas las 23 y se dirigió a un hotel de la zona, donde aguardó el inicio de la vigilia del 9 de Julio, fecha en la que se cumplirán 208 años de la Declaración de la Independencia argentina.

La ausencia de Villarruel

Muchos se preguntaban en Tucumán por la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Según fuentes consultadas, la titular de la Cámara de Senadores no viajó a la provincia norteña.

Según relataron, Villarruel seguía afectada por un cuadro gripal que la tuvo en cama los últimos días y la vigilia implicaba estar al aire libre con temperaturas muy frías.

Sin embargo, la vicepresidenta esperaba estar presente sí o sí este martes en el desfile militar que el gobierno organizó en la ciudad de Buenos Aires por el Día de la Independencia.

Los gobernadores que no fueron

En la vereda de enfrente, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Zillioto (La Pampa) fueron los grandes ausentes del acto fundacional que plantea el líder libertario.

Qué es el Pacto de Mayo

El Pacto de Mayo es un punto de partida propuesto por Milei, con 10 puntos básicos, lineamientos generales sobre los que la dirigencia política nacional prestará un acuerdo que no se modificará aunque cambien las administraciones, según la intención del actual presidente.

Estaba previsto para el 25 de Mayo, aniversario de la revolución que dio paso al primer gobierno patrio, sin embargo fue pospuesto ya que la Casa Rosada había puesto como condición que se aprobara la ley Bases en el Congreso para avanzar en la firma.