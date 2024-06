Milei brindó su apoyo "al pueblo de Ucrania y al amigo Zelenski"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1802030846263652692&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei participa de la Cumbre Global por la Paz de Ucrania. pic.twitter.com/NiSZoO0zhB — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 15, 2024

“Como defensores de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia. Ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. No es una herramienta legítima para resolver conflictos”, dijo Milei ante alrededor de 50 líderes mundiales que también fueron a Suiza.