El economista Carlos Melconian celebró la elección de Miguel Angel Pichetto como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, aunque advirtió que la decisión debe ir más allá y convertirse en el punto de partida de una búsqueda de consensos que trascienda los partidos políticos y genere previsibilidad a largo plazo.

"Me entusiasma ver que el gobierno empieza a entender que no arreglan las cosas solos. Es un escalón que suma. Si no, es inarreglable", comentó el expresidente del Banco Nación durante el primer año de la gestión de Cambiemos, en declaraciones al programa "LNE", que se emite por A24.

Más allá de la reacción positiva que evidenciaron los mercados ayer, Melconian indicó que el panorama económico que se avecina "es una cosa compleja" y le aconsejó al gobierno que su política de apertura no debe "terminar en Pichetto", sino que "tiene que ser Macri, Pichetto y todos los que vengan después del 10 de diciembre".

Asimismo, afirmó que para lograr la tan ansiada estabilidad económica Macri debe "mostrar que va por el buen camino", y para lograrlo la comunicación será clave. "Después la gente va viendo como avanza la cosa, pero es clave que vea que decís la verdad. No se puede ser funcionario sin crédito", expresó.

"La gente quiere que no le mientan", enfatizó Melconian, y añadió: "Porque aunque no hubiera habido mala praxis (del gobierno) esto no se resolvía en 4 años. Hay que mostrar los números y explicar lo que falta, y que sea lógico".

Con respecto a la reacción de los mercados ante la designación de Pichetto, señaló: "Es real hasta que un día no. Creo en las cuestiones que son sostenibles en el tiempo. Una reacción de un día es del mercado de la timba. El mercado que avala es el que permite bajar el riesgo y aumentar las expectativas de toma de crédito. Si mañana pasa lo contrario, ¿qué escribís? ¿que pasó la euforia? Si no genera estabilidad, crecimiento y empleo, no me interesa".