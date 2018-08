"Me la pasé esquivando crucifijos", afirmó un senador entrerriano

La lista de oradores de la histórica sesión del Senado sobre la legalización del aborto tuvo 64 legisladores anotados para hablar, incluidos los jefes de comisiones y los presidente de bloque.

Antes de los discursos de cierre, senadores a favor y en contra de la ley expusieron sus argumentos con discursos que variaron entre los 13 y los 18 minutos en promedio.

Se escucharon discursos altisonantes y defensas férreas de uno y otro lado, mientras sobresalían algunas frases como la de Norma Durango, quien afirmó que "la maternidad será deseada o no será", la de Esteban Bullrich, quien sostuvo que este proyecto de ley "legaliza el fracaso", y la del entrerriano Pedro Guastavino, quien dijo al referirse a las "descalificaciones" opositoras: "Me la pasé esquivando crucifijos".

A continuación, algunas de las principales frases de los senadores nacionales:

►Mario Fiad (Jujuy-Cambiemos), en contra: "No pudimos implementar mínimamente la ley de Educación Sexual Integral, la ley de salud sexual y procreación responsable, y hoy estamos pretendiendo legislar sobre las consecuencias que dicha omisión produce".

►Pedro Guastavino, (Entre Ríos-Justicialista) a favor: "He recibido gran cantidad de mensajes que en nombre de Dios me descalificaban. Me la pasé esquivando crucifijos. Un sector de la Iglesia que quizá cuando nos desaparecían, torturaban, daban vuelta la cara, o cuando torturaban y violaban a nuestras compañeras desaparecidas miraban para otro lado".

►Dalmacio Mera, (Catamarca-Justicialista) en contra: "Esta media sanción es inconstitucional, no resuelve el problema de la clandestinidad y no despenaliza a la mujer".

►Norma Durango, (La Pampa-Justicialista) a favor: "La maternidad será deseada o no será. Es un tema que ha dejado de ser agenda exclusiva del feminismo, es un tema de la agenda social".

►Inés Brizuela y Doria, (La Rioja-Cambiemos) en contra: "Es falsa esa disyuntiva en la que nos pretenden colocar respecto de que es incompatible defender los derechos de la mujer y, al mismo tiempo, defender el derecho del niño por nacer".

►Esteban Bullrich (Buenos Aires-Cambiemos) en contra: "Hay mujeres que toman la trágica decisión de hacerse un aborto. No es un fracaso de esa mujer, es un fracaso de nuestra sociedad. Este proyecto de ley, que es malo, no apunta a reducir el aborto, sino que legaliza el fracaso".

►Nancy González (Chubut-FPV) a favor: "El sistema de salud público atiende 50 mil intervenciones al año y tenemos un presupuesto público de 1.000 millones. Si aprobamos esta ley el presupuesto disminuiría un 43% y si tuviéramos la producción pública del misoprostol disminuiría en un 55%".

►Beatriz Mirkin (Tucumán-Justicialista) a favor: "Tenemos que ampliar posibilidades, no restringirlas. La ley no obliga a ninguna mujer a abortar, en todo caso obliga al Estado a hacer lo que deba hacer para que no haya abortos clandestinos".

►Silvia Giaccopo (Jujuy-Cambiemos) en contra: "La interrupción implica detener, suspender, cortar, pausar la continuidad de algo. En este caso no se trata de interrupción porque jamás se vuelve a reanudar la vida. Acá la vida se termina. Es un acto irreversible".

►Julio Catalán Magni (Tierra del Fuego-Justicialista) a favor: "Más allá de lo que votemos hoy, lo que no vamos a poder hacer es lo que viene. Porque los adolescentes, los chicos, los jóvenes lo reclaman, la sociedad reclama que el Estado esté presente, que pare de negar lo que pasa".

►Humberto Schiavoni (Misiones-Cambiemos) a favor: "Las convicciones religiosas o los mandatos confesionales de cada senador podrán formar parte de su estructura de valores, pero no considero que deban ser determinantes a la hora de legislar para toda la sociedad y en un tema en el que la preservación de la salud es el eje central".

►Carlos Caserio (Córdoba-Justicialista) a favor: "En los países más desarrollados se ha llevado adelante esta ley hace muchos años porque saben que es un crecimiento en la defensa de los derechos humanos que no se puede parar más".

►Silvina García Larraburu (Río Negro-FPV) en contra: "Este debate ha sido viciado y hemos sido lanzados a él en las peores condiciones. Hemos sido enredados en una batalla para seguir a tácticas de coyuntura, el duranbarbismo ha generado una fenomenal cortina de humo".

►María Belén Tapia (Santa Cruz-Cambiemos) en contra: "Con la legalización del aborto no estamos ayudando para nada a la mujer, al contrario, la estamos empujando al abismo de vivir con un profundo dolor".

►Pamela Verasay (Mendoza-Cambiemos) a favor: "El hecho es anterior al derecho. Si no sintiéramos el impacto de la clandestinidad, no estaríamos discutiendo esto. No hay abortos si hay ley, necesitamos la ley porque hay abortos".

►Mario Pais (Chubut-Justicialista) a favor: "Hoy la ley rechaza a estas mujeres que están en dificultades y las deja en el oprobio, en el anonimato y en el miedo a ser procesadas. Si hoy este proyecto no es ley vamos a seguir trabajando para que se convierta en ley".

►Ernesto Martínez (Córdoba-Cambiemos) a favor: "El oscurantismo provincial no tiene un senador que los defienda, solo están para el insulto y el agravio".

►Roberto Basualdo (San Juan-Cambiemos) en contra: "Salga el resultado que salga, mañana vamos a trabajar en un buen programa de prevención y si logramos hacer eso bien vamos a evitar los embarazos no deseados".