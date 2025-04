Mayoraz: "El modelo de gobierno del socialismo está agotado"

>> Leer más: Bullrich felicitó a Juan Pedro Aleart: "Un paso firme para la ley, el orden y la seguridad"

La reforma y la reelección de gobernador

“Si bien es cierto que el artículo 31 que dice que el sistema bicameral no está incluido en la reforma, sí está la materia. Entonces nos sentimos habilitados a discutir el tema e insistir en esta reforma. El Poder Legislativo está incluido en materia de reforma en toda su extensión, desde el plazo de duración de mandatos hasta la edad para ser legislador, los fueros parlamentarios, la duración de las sesiones extraordinarias, cuál es la materia sobre la puede puede legislar el Poder Legislativo está incluida. Estamos habilitados”, destacó Mayoraz.

Sin embargo, el legislador libertario no ocultó su adhesión a puntos promovidos en la futura Constitución como la ley de "Ficha limpia", que excluirá a toda persona condenada por delitos de participar de elecciones para ocupar cargos públicos. Lo mismo, dijo, con relación a la eliminación de fueros para facilitar la investigación de funcionarios involucrados en presuntos casos de corrupción. "No estamos de acuerdo, en cambio, con la reelección del gobernador, porque creemos que Pullaro se puso por delante de la Constitución. Cuando Hermes Binner y Antonio Bonfatti impulsaron la reforma, siendo gobernadores, se autoexcluyeron de la relección. Pullaro no lo hizo y por eso no estamos de acuerdo".

Al ser consultado por la falta de presencia de funcionarios o referentes nacionales de La Libertad Avanza en Santa Fe haciendo campaña para los candidatos locales, el diputado Mayorz admitió que la campaña "no se nacionalizó", pero que ese espacio recibió "el apoyo del presidente de la Nación y de Karina Milei, concretamente. Me sentí acompañado. Tuvimos a Patricia Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación) en Rosario. El Plan Bandera no fue mérito de Pullaro sino del gobierno nacional. La inseguridad sigue en la provincia. Hay índice de delitos que no han bajado. Y los que bajaron fue por mérito del gobierno nacional. Por eso, bajó Patricia, a darnos el apoyo explícito, pero es cierto, no se nacionalizó la campaña".