Máximo Kirchner, sobre el CCK: "Si quieren le pueden poner Conan que lo hagan"

Máximo Kirchner cargó contra el gobierno de Javier Milei por sus "fuegos de artificio" y no dar respuesta a la gente.

Esta mañana, en el marco de una entrevista de Somos Radio , el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires se refirió al anunció que realizó ayer el gobierno. Al ser consultado, Kirchner afirmó que si "le llegan las cosas a la gente", la modificación del nombre no era importante.

Incluso, Máximo Kirchner se aventuró a pensar nuevas denominaciones para el espacio, como Centro Cultural Conan, en referencia al perro del president e, o Centro Cultural Eduardo Eurnekián , el ex jefe de Javier Milei en sus años en Corporación América.

"Te digo una cosa, si le mandan la plata del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) a las provincias, si le mandan el dinero y el alimento a los comedores, si dejan de hacer despidos masivos de gente que trabaja en la esfera pública, y si cuida que no se generen más despidos en la esfera privada, para mi es una anécdota que le cambien el nombre", afirmó Kirchner, sin dudarlo.

Maximo Kirchner Nestor Kirchner.jpg Máximo Kirchner opinó sobre el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner Foto: prensa Máximo Kirchner

"Cambio todo porque trate bien a la gente. Si quiere le puede poner Eduardo Eurnekián", sostuvo el diputado nacional, haciendo referencia al ex jefe de Milei durante sus 13 años de trabajo en Corporación América.

"Que mande la comida a los comedores, que mande los insumos a los hospitales, que no le saque los medicamentos a los jubilados y jubiladas. Si cambia su mirada, que le ponga Conan al Centro Cultural, pero que lleguen las cosas para la gente", cerró Kirchner, irónico.

Tiro por elevación a Alberto Fernández

También elogió a presidente para fustigar a Alberto Fernández. “Milei, uno no comparte, pero invita a una patriada. Hay una sociedad que quiere salir adelante, quizás con las ideas equivocadas", señaló el hijo de Cristina Kirchner, y siguió: "Si el Frente de Todos hubiera confiado en su pueblo y le hubiera dicho: ‘Tenemos este problema, esto lo generaron (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, estas son las presiones’. Hubiera apostado a confiar en un pueblo que quiere salir adelante".

"Hoy con ideas equivocadas, está dispuesto a hacer todo el esfuerzo que deba, porque cuando es puesto en valor se nota rápidamente", reflexionó el dirigente camporista, y disparó: "El presidente Fernández debió confiar en la gente y dar esa pelea”, indicó Máximo Kirchner, disconforme con la postura de ese entonces, que lo llevó a dejar de ser presidente del bloque en Diputados y votar en contra del convenio, al igual que Milei, en ese entonces también integrante de la Cámara baja".

maximofer.jpeg El presidente negó que busque construir el "albertismo" y respondió custionamientos que le hizo Máximo Kirchner.

“Antes del acuerdo, Milei había sacado 14 puntos en la ciudad. Su expresión en la provincia, 5 puntos. Y esa expresión se alimentó de la frustración de un acuerdo con el Fondo que fue explicado como positivo por Fernández, con un hermoso fondo verde, explicando las bondades de un acuerdo que nunca llegaron. Además se profundizó la caída del poder adquisitivo”, recordó Máximo, quien definió al presidente como “el hijo de las dos frustraciones”, en relación a Macri y Alberto.

"Tarde o temprano va a tener que dar respuestas"

Si bien aclaró que está en las antípodas de Milei, reconoce que hace lo que dice. “Si nosotros decimos que vamos a ir una guerra contra la inflación, vamos. Este gobierno con sus modos, que no comparto ni uno, lo lleva adelante”, resaltó el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y aclaró: “La sociedad demuestra, hasta aquí, cierta expectativa, aunque va creciendo el disgusto. Pero van 110 días”.

“Muchas veces es como en el fútbol: podés pegar un planchazo en los primeros 10 minutos y no te echan”, comentó el dirigente, quien aseguró que Milei a veces actúa como si la gente no existiera y eso a la corta o a la larga le va acostar caro, y sentenció: “Más temprano que tarde, vas a tener que dar una respuesta. No va a pasar otra cosa, por más que piensen que la invisibilizan”.