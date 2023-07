—Me toca encabezar la lista de Pablo Javkin, somos la lista del equipo de Pablo desde hace mucho tiempo. En estos tres años y medio nos tocó no sólo presidir el Concejo Municipal sino también acompañar a Pablo en lo que hemos definido como la pelea por Rosario. Nos ha tocado un contexto muy difícil. En la pandemia estuvimos concentrados en la atención sanitaria y la atención alimentaria. Para mí Pablo Javkin fue el intendente que mejor ha manejado la pandemia, me animo a decir de todo el país. En esta ciudad no faltó ni una cama para el que estaba enfermo ni un plato de comida para nadie. En una ciudad que siempre se caracterizó por ser la capital de la protesta,no hubo una sola en los dos años más difíciles de los últimos cien años. No conforme con eso, además, acomodamos las cuentas. Pablo logró ordenar una municipalidad que venía con una deuda estructural, una deuda flotante y un déficit que creíamos muy difícil de poner en orden y sin embargo lo hicimos. Generamos recursos propios y pusimos a la ciudad en obra. Está a la vista: estamos haciendo pavimento con hormigón en calles donde pasan muchas líneas de colectivos. Durante mucho tiempo se fue emparchando y pusimos un pavimento que va a durar décadas. Además, estamos urbanizando barrios que hace cuarenta años que esperaban cloacas: Las Delicias, Uriburu y La Guardia, Matheu y Empalme. No sé cuál era la excusa para no haberlo hecho antes. También estamos organizando ocho barrios populares. Esta semana estuvimos en barrio Banana, que antes era villa Banana, y cuando vos abrís calles mejorás la calidad de vida de la gente. En barrio Banana los índices de crímenes bajaron sustancialmente. En 2021 tuvimos 32 y en 2022 solamente dos. Pusimos con recursos propios 41 mil luces LED. Recibimos el municipio con el 25% de luces LED y Pablo va a terminar su primera gestión con el 75%. Recuperamos el centro y logramos hacer gestiones para que reabra La Favorita. ¿Alcanza? No, porque el principal problema es la seguridad.

—¿Cuál es la agenda para los próximos cuatro años, tanto para una segunda gestión de Javkin como para el Concejo?

—Lo primero que Rosario necesita resolver es su problema de seguridad. Nosotros sentimos que estos últimos tres años y medio el gobierno de Omar Perotti y el gobierno de Alberto Fernández nos abandonaron. Lo digo literalmente. Fui testigo de una relación muy cordial en pandemia, pero que luego, a la hora de enviar recursos para resolver el mayor problema que tenemos, que es esta ola de violencia y la narcocriminalidad, directamente no hicieron absolutamente nada. Hablan de nosotros, pero no se ocupan del problema. Al principio pensé que era desidia o incapacidad, ahora creo que es intencionalidad política. Abandonaron Rosario porque vienen por Rosario y no se lo vamos a permitir. Somos rosarinos que hace treinta años que laburamos en esta ciudad, que trabajamos por recuperarla, que siempre soñamos por construir una ciudad mejor aún de la que vivimos. El principal problema es que Nación y provincia no se han ocupado. Es fundamental que estas elecciones sean una bisagra. Necesitamos un gobierno nacional y provincial a los que les importe Rosario, que se ocupen de Rosario. Por eso es importante la autonomía: esto no pasaría si fuéramos una ciudad autónoma. Es increíble que la ciudad más importante del país que no es capital de provincia no pueda definir su propio futuro y resolver su principal problema, la inseguridad. Esta es una elección donde se disputa que ganen las mafias o que gane Pablo Javkin y este equipo que pelea por Rosario. Por eso decidimos quedarnos cada uno en el lugar de batalla que veníamos transitando, porque nos parece que es el momento de seguir dando la pelea.

—Hay dirigentes, incluso dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, que dicen que el intendente podría haber hecho más por la seguridad. ¿Cuál es la respuesta a ese planteo?

—Están en elecciones, saben que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y mucho más. No solamente exigimos a provincia y Nación que envíen los recursos. Fuimos los primeros, el intendente Pablo Javkin y yo, que de los 3 mil millones de pesos para seguridad que envió Nación sólo se ejecutaron 54 millones, que del presupuesto provincial que tiene para seguridad el gobierno de Omar Perotti sólo ejecutó el 44%. El intendente se lo dijo en público al presidente Alberto Fernández el 27 de febrero de 2020, cuando faltaba muy poquito para que se cerrara el mundo y el presidente se comprometió a enviar dinero para las 600 cámaras que llegaron tres años y medio después. Es tiempo de elecciones y la gente lamentablemente especula con el tema de seguridad en lugar de decir lo que pasó durante estos tres años y medio. Me sorprende de un candidato como Roberto Sukerman, el candidato del Frente de Todos, el mismo espacio político que el gobierno nacional y provincial. No hizo nada cuando fue funcionario provincial, porque tenía a su cargo el servicio penitenciario, y ahora no hace nada como jefe de gabinete del ministerio de Trabajo, para decirle a Alberto Fernández que es su ciudad, que necesitamos que se ocupe y que el ministro de Seguridad no diga que los narcos ganaron la batalla. Me parece hipócrita y cínico que ahora nos venga a dar lecciones de cómo manejar el tema seguridad cuando tuvo herramientas en los dos gobiernos de los que participó y no ha hecho nada.

—No solamente desde el peronismo critican la gestión de Javkin en seguridad sino también desde adentro de Unidos. Por ejemplo, el socialismo. ¿Cree que le hace falta una autocrítica al PS, habiendo gobernador treinta años Rosario y doce la provincia?

—Sí, por supuesto. El socialismo integra el gobierno de Pablo Javkin. Si algo ha hecho Pablo es respetar a todos los espacios políticos que conformaban el Frente Progresista en 2019, cuando él ganó las elecciones. Es increíble que habiendo dejado a la ciudad como la dejaron, una deuda y un déficit impresionantes, muy difíciles de ordenar, ahora nos den lecciones de cómo debemos gestionar también. Hay límites que uno no debe cruzar. Cuando uno es parte de un mismo frente, la mentira y la descalificación son un límite que no se puede cruzar. Nosotros no lo hacemos.

—¿Qué siente cuando ve que hay candidatos que quieren ser concejales que dicen que el Concejo discute boludeces?

—Mienten. La mentira es la herramienta de la gente que no tiene proyectos ni ideas, entonces miente sobre lo que hacen los demás para poder tener más espacio en los medios y hacerse conocidos. La verdad es que no merecen ni respuesta. Si algo ha hecho este Concejo durante los cuatro años que me tocó conducirlo es ponerse de acuerdo en un montón de temas súper importantes para la ciudad. Con fuerzas políticas con las que todo el mundo apostaba que no íbamos a coincidir en nada hemos coincidido en muchos de los temas estructurales para la ciudad. Para mí eso es una buena noticia. La vecina y el vecino de Rosario, y también los ciudadanos de nuestro país, reclaman que en los temas importantes de la ciudad, la provincia y la Argentina nos pongamos de acuerdo, que seamos más responsables y más maduros políticamente. El Concejo ha sido una muestra de eso, y el que no lo reconoce es porque ni siquiera sabe lo que pasó en estos cuatro años.

—Ustedes vienen de una tradición de un radicalismo progresista, ¿coinciden con la línea del plan de Patricia Bullrich?

—Estamos convencidos de que no queremos que gobierne más el peronismo a nivel nacional, porque sentimos que que nos han abandonado como ciudad. Sentimos que no les importa la ciudad de Rosario y vamos a trabajar para que la alternativa que se construya para ganarle al peronismo, sea cual sea que gane esa interna, gane las elecciones nacionales. Por supuesto, que sea un trabajo colectivo de todo el espacio de Unidos para Cambiar Santa Fe, trataremos de imponer nuestras ideas a nivel nacional, pero lo que más me preocupa es el pago chico. En Rosario el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe lo conduce Pablo Javkin y eso me da garantías de cuál es la línea política con la que vamos a gobernar.

—¿La interna entre Losada y Pullaro complican al espacio después de las Paso?

—Cuando formamos parte de un frente, y lo hemos hecho siempre, el que gana conduce y el que pierde acompaña. El desafío es mucho mayor, que es ganar la provincia y trabajar para solucionar el problema de la ciudad, con una alternativa al gobierno de Omar Perotti. Nosotros apoyamos a Carolina Losada, queremos que gane la interna, pero si no sucede acompañaremos a quien gane.

—Más allá de que en este país pensar a cuatro años es hacer futurología, ¿le gustaría en 2027 tomar la posta de Javkin en la Intendencia?

—Si, por supuesto, pero falta mucho para el 2027. Tenemos cuatro años para trabajar por esta ciudad, y la verdad es que este país, esta provincia y esta ciudad nos han enseñado que proyectar con tanto tiempo no es un buen consejo. Hay que trabajar en el día a día, poner el cuerpo, seguir recorriendo la ciudad como hemos hecho desde que asumimos y trabajar para que esta sea la mejor gestión que recuerde la ciudad. Vamos a hacer eso para que este segundo mandato del intendente Pablo Javkin podamos terminar con toda la tarea que empezamos.