El presidente de la Nación, Mauricio Macri, inauguró esta mañana las sesiones ordinarias del Congreso. Seguridad, educación, inflación y vivienda fueron algunos de los ejes de su discurso, que abrió mencionando a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, lo que desató el primer aplauso de la asamblea legislativa.

Al hablar de seguridad, respaldó a las fuerzas policiales y dijo que merecen "todo el respeto y la admiración", al tiempo que aseguró que busca un sistema que tenga en el "centro a las víctimas del delito, cuide a las fuerzas y tenga penas proporcionales a los delito" cometidos.

"Creemos en un sistema republicano que cuide a los argentinos para que vivamos tranquilos. Las mujeres y los hombres de las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración", subrayó el jefe de Estado.

"Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse", dijo el mandatario ante los diputados y senadores nacionales.

Reiteró el objetivo de trabajar para bajar los índices de pobreza y que cada uno "sienta que su vida mejora".

El presidente hizo mención a las metas fiscales para este año y aseguró: "Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos y administrarla con responsabilidad es nuestra obligación".

El presidente destacó además que "otra de las prioridades es que todos los argentinos puedan acceder al crédito y puedan ahorrar". Y en este sentido aseguró: "Estamos viviendo un boom del crédito hipotecario. 2017 fue el año con más créditos hipotecarios en casi 20 años".

Dijo que "todo esto fue posible, entre otras razones, porque la inflación está bajando", y que "la inflación de 2017 fue menor que la de 2016". Estimó que "la de este año va a ser más baja, y la del año que viene va a ser todavía menor que la de éste".

Mujeres. "No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien", apuntó Macri en el Congreso. Recordó que según el Indec "las mujeres cobran casi 30% menos que los hombres" y que "esto no puede seguir así".

Al respecto, prometió su compromiso "para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad".

Seguridad. Al hablar de la seguridad, uno de los temas más sensibles de la agenda pública, el primer mandatario afirmó: "No creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolverla. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, que respete a las fuerzas de seguridad y que ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos".

Al respecto dijo que una reforma importante que se viene es la del Código Procesal Penal: "El centro de la reforma es pasar del modelo actual, en el que son los jueces los que investigan y los que después deciden, a un modelo más rápido, que les da más protagonismo a los fiscales".

Macri destacó ante el Congreso que con su intención es avanzar en reformas para "salir a la calle sin miedo y que nuestros hijos vivan tranquilos". Advirtió al respecto que "en estos años de democracia persiste una tensión entre democracia y equidad".

Educación. Al abordar el eje educativo, pidió "no hacer hacer política con la educación de nuestros hijos" y señaló: "No podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias", frase que desató aplausos entre los legisladores oficialistas y del propio ministro Alejandro Finocchiaro. Al hablar del operativo de evaluación Aprender, dijo que con esta herramienta "pudimos saber cuáles eran las escuelas con más problemas", aunque cuestionó que esos resultados no puedan publicarse.

"Los invito a vivir esta nueva etapa con el entusiasmo del hacer, con la emoción de tomar el futuro en nuestras manos y la alegría de saber que somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre", dijo Macri, en uno de los tramos finales de su discurso ante la Asamblea Legislativa.