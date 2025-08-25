Lule Menem desmintió la denuncia de coimas: "Nada de lo que hagan frenará la lucha"

El funcionario del gobierno nacional aseguró que jamás intervino en contrataciones de Andis ni habló con Karina Milei o el presidente Javier Milei

El subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación Eduardo "Lule" Menem rechazó este lunes la denuncia del pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) . A través de redes sociales, advirtió: "Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante" .

"Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo , a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas", comentó el funcionario a la medianoche. Si bien evitó pronunciarse sobre la autenticidad de los mensajes de audio atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo , se mostró convencido de que no se refieren a hechos reales.

Menem negó cualquier vínculo con el circuito de pago de coimas descrito en las grabaciones. Además, enfatizó que nunca habló sobre prestaciones, contratos o la actividad de la Andis con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei ni con el presidente Javier Milei .

El sobrino del fallecido expresidente Carlos Menem sostuvo que las declaraciones de Spagnuolo fueron difundidos para tratar de "manchar la honestidad y la imagen" del gobierno nacional . "Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto", explicó.

Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.

El primo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se expresó con cautela en cuanto a los mensajes del extitular de la Andis. Mientras la Justicia analiza el material, aclaró: "No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido".

"Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis, ni de manera formal ni de manera informal", manifestó el funcionario. A esto agregó que nunca le mencionaron hechos de corrupción o que "algo ilícito ocurriera en el Andis" u otros organismo del Estado.

El subsecretario nacional no utilizó nombres propios, pero dejó en claro que no abriga sospechas frente a los mensajes difundidos. En esa línea, aseveró: "Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados".

"No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo", remarcó Lule Menem. Luego concluyó que el único fin de dar a conocer parte de las presuntas conversaciones de Spagnuolo es "dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral".