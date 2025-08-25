La Capital | Ovación | Central

Central y la locura de un presente del que debe valerse como plataforma de despegue

El Canalla logró un gran impacto emocional, ganó de local, se metió en la pelea otra vez, se afirmó en la acumulada y fue un respaldo para Ariel Holan

Elbio Evangeliste

25 de agosto 2025
En el Gigante

Virginia Benedetto / La Capital

En el Gigante, todo fue alegría para Central tras el triunfo en el clásico con gol de Di María.

En Central el hoy es lo que cuenta. Porque una victoria en un clásico, se sabe, se saborea de una manera especial y ni hablar si la misma ofició de un hito en la historia, el del quinto triunfo de manera consecutiva. Por eso este fin de semana pletórico que se vivió en Arroyito al Canalla todo le salió como lo soñaba. Pero estos días de felicidad extrema pasarán, vendrán nuevos desafíos y es allí donde todos repararán en la implicancia que esta victoria habrá significado. Porque la alegría vale y está bien que la disfruten al máximo, pero habrá un provecho al cual poder echar mano.

Hoy es imposible, para jugadores, cuerpo técnico e incluso hinchas abstenerse de lo que fue una nueva victoria en el clásico, pero sin dudas hubo un punto de inflexión, que debiera ser aprovechado.

Ariel Holan lo dijo con todas las letras en la conferencia de prensa cuando hizo referencia a que después del empate contra Deportivo Riestra el grupo transitó una semana incómoda, frente a un partido de tamaña magnitud.

Es que Central logró no sólo un triunfo en el clásico, sino que fue la primera victoria en condición de local, en el partido sin dudas con mayores tensiones.

Centra2SSM
Angelito Di María lo grita con alma y vida y todos sus compañeros corren detrás del goleador de Central.

Angelito Di María lo grita con alma y vida y todos sus compañeros corren detrás del goleador de Central.

El flojo arranque del Canalla

En el recuerdo estaban esos empates consecutivos frente a Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra, rivales contra los que se esperaba otra performance del equipo. Contra ello también tuvo que lidiar este equipo que en el primer semestre hizo de la localía un verdadero bastión y que en esta segunda mitad del año le costaba demasiado.

Incluso desde el juego el Canalla logró dar un salto de calidad. Nada que amerite tirar manteca al techo, pero sí se notó un evidente crecimiento desde lo futbolístico, sobre todo en el segundo tiempo.

Por supuesto que jugó un papel preponderante el planteo cauteloso que mostró Newell’s, lo que le permitió al Canalla asumir el mayor riesgo y mostrar credenciales de querer ganarlo siempre, pero frente a un cierto respeto por parte del rival, el desafío era demostrar esa superioridad en cancha, algo que no había podido hacer de manera tan clara frente a los equipos anteriormente mencionados.

El recuerdo de aquel clásico de 2023

Para ese crecimiento que se espera de aquí en más vale el recuerdo de lo que fue el triunfo en aquel clásico de la Copa de la Liga 2023, en el que el Canalla ganó con gol de Ignacio Malcorra de tiro libre. Por supuesto que son contextos diferentes, pero así como en aquella ocasión el usufructo de esa victoria fue pleno, ahora se puede esperar algo similar.

Esto no quiere decir que Central actuará de la misma forma y que esta victoria lo haya transformado inexorablemente en un firme candidato al título, pero el envión futbolístico y sobre todo anímico está a la vista de todo el mundo.

Incluso para Holan resultó una bocanada de aire puro, porque fue un partido en el que el entrenador logró un claro reposicionamiento luego de un arranque a media máquina que nunca llegó a poner en duda sus números, pero que sí había empezado a generar ciertas dudas por esa solidez que el equipo había perdido.

Un Central otra vez animador

Y si de números se trata, con estos tres puntos que logró en el clásico, Central le metió fortaleza a esas ansias de protagonismo que mostró en el torneo Apertura. Porque hoy el Canalla es uno de los principales animadores del grupo B del torneo Clausura y esta sexta fecha la terminará entre el tercer y el quinto puesto, dependiendo de los resultados de Lanús (si gana lo pasará por diferencia de gol) frente a River y de Vélez en su visita a Godoy Cruz. Está claro que cuanto más arriba esté en las posiciones, menores serán las presiones para llegar al final de la fase de grupos entre los ocho primeros.

Centra3LV
Quintana se esfuerza en el juego aéreo en uno de los tantos duelos que tuvo contra Cocoliso González.

Quintana se esfuerza en el juego aéreo en uno de los tantos duelos que tuvo contra Cocoliso González.

¿Hay más? Sí. Esta victoria volvió a meterlo en lo más alto de esa tabla acumulada que determinará los clasificados a las copas internacionales de 2026, por supuesto con la predilección de la Libertadores.

Tres puntos que tranquilizan

En definitiva, tres puntos para mirar con mayor tranquilidad el desempeño de los equipos que vienen peleándola también debajo del Canalla. River es el único que puede desbancar al equipo de Holan, siempre y cuando le gane este lunes a Lanús.

Cuando la euforia pase, que será en días nomás, el partido contra Sarmiento de Junín se transformará en el próximo gran desafío, y así sucederá semana a semana, pero para todo eso que viene nada mejor que aferrarse a este tremendo espaldarazo que el equipo viene de lograr en un partido clave, el más caro a los afectos y el más difícil de jugar. Central logró un verdadero triunfazo en Arroyito ante Newell’s y es algo que debe atesorarlo como plataforma para el despegue definitivo.

