La Capital | La Ciudad | Hospital Centenario

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El acto se realizará este martes con la presencia del embajador, Yamashi Haraushi. Se trata de material que será destinado al quirófano central

25 de agosto 2025 · 09:02hs
El Hospital Centenario recibirá equipo e instrumental tras un convenio firmado con el gobierno de Japón.. 

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

El Hospital Centenario recibirá equipo e instrumental tras un convenio firmado con el gobierno de Japón.. 
El embajador de Japón en Argentina

El embajador de Japón en Argentina, Yamashi Haraushi, junto a los representantes de la Fundación de Ciencias Médicas, durante la firma del convenio de cooperación. El acto de entrega del instrumental se realizará mañana. 
El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El Hospital Centenario de Rosario recibirá este martes una donación realizada por el gobierno de Japón. Se trata de instrumentos y equipos que se utilizarán en el quirófano de cirugía cardiovascular. De acuerdo con fuentes oficiales, el emblemático efector ubicado en Francia y Urquiza recibirá un ecógrafo doppler color, traductores y máquina de anestesia con monitor multi panorámico.

El acto de entrega de los instrumentos se realizará mañana a las 10.30. Estarán el embajador de Japón en Argentina, Yamashi Haraushi; la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; la directora del Hospital, Claudia Perouch, y el presidente de la Fundación de Ciencias Médicas, Alberto J. Muniagurria.

La llegada de esos equipos de medicina se da en el marco del convenio sobre cooperación técnica y amistad entre los gobiernos de Argentina y Japón.

Cómo se gestó de donación

El Hospital Centenario de Rosario firmó en febrero de este año un contrato con la Embajada de Japón en Argentina para recibir una donación superior a los 130 mil dólares, con el objetivo de reforzar el equipamiento médico. Las autoridades del nosocomio rosarino presentaron un proyecto para elevar la calidad de los servicios de anestesia, analgesia y reanimación.

donación de Japón
El embajador de Japón en Argentina, Yamashi Haraushi, junto a los representantes de la Fundación de Ciencias Médicas, durante la firma del convenio de cooperación. El acto de entrega del instrumental se realizará mañana.

El embajador de Japón en Argentina, Yamashi Haraushi, junto a los representantes de la Fundación de Ciencias Médicas, durante la firma del convenio de cooperación. El acto de entrega del instrumental se realizará mañana.

Alberto Muniagurria, presidente de La Fundación Ciencias Médicas de Rosario “Prof. Dr. Rafael Pineda”, firmó el acuerdo con el embajador Yamauchi Hiroshi en la sede de la Embajada japonesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total, la delegación del gobierno de Japón en Argentina aportará 136.795 dólares al hospital escuela.

>> Leer más: El hospital Centenario recibirá ayuda de la embajada de Japón por casi 140 mil dólares

El presidente de la Fundación remarcó que “cuando las fuerzas se alinean en una misma dirección, se juntan y tienen un buen objetivo, se alcanzan logros maravillosos, por eso agradecemos a todas las personas que participan en este proyecto”. En esa línea, remarcó que “la Fundación realiza actividades para brindar soporte al funcionamiento del Hospital con las 53 especialidades y el Hospital Escuela”.

“Se espera que esta cooperación contribuya al fortalecimiento y al mejoramiento del servicio médico en la provincia de Santa Fe. También, al reconocimiento a la colectividad japonesa que se encuentra instalada en la ciudad de Rosario desde hace mucho tiempo”, sostuvo el embajador Yamauchi, luego de la firma del contrato.

El acuerdo se da en el marco de un programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) de la Embajada de Japón, que está destinado a organizaciones sin fines de lucro tales como ONG, organismos de gobiernos locales, instituciones médicas, instituciones educativas, entre otras, para impulsar el desarrollo socioeconómico a nivel comunitario.

Noticias relacionadas
La bioquímica Eva-Maria Neher estará a fines de agosto en Rosario.

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

rugby en la carcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

auditorio, escuela y muelle: las ideas para el parque de la cabecera

Auditorio, escuela y muelle: las ideas para el Parque de la Cabecera

la unr ideo un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Lo último

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel al hombre sindicado líder de una banda. También fueron condenados otros tres miembros
Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Ovación
Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga
Ovación

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Policiales
Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La Ciudad
Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito