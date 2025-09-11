Lucila De Ponti: "Una Constitución que se parezca más a la vida cotidiana de los santafesinos"

En el cierre del proceso constituyente, la convencional Lucila De Ponti destacó el aporte del peronismo a la reforma constitucional de Santa Fe y subrayó que el bloque Justicialista fue “custodio y garante” de los derechos incorporados. “Estamos dejando un piso de derechos más alto, y una hoja de ruta clara de cómo gobernar la provincia”, expresó durante su discurso de jura.

De Ponti recordó que el peronismo no acompañó la ley de Reforma, pero igualmente decidió estar presente en el debate: “Si bien no votamos la ley de Reforma Constitucional, ni estuvimos de acuerdo con las formas ni con los tiempos de este proceso, sabíamos que era demasiado importante como para quedar en la denuncia testimonial”.

En ese sentido, reivindicó la presencia del justicialismo en un proceso del que estuvo ausente en 1962: “Entonces el peronismo no pudo firmar la Constitución porque estaba proscripto. Esta vez la voz del peronismo tenía que estar presente para cuidar a nuestro pueblo, recoger su mandato y garantizar más y mejores derechos”.

“Una constitución no es un decálogo de buenas intenciones"

La legisladora planteó que el desafío ahora será que lo escrito se traduzca en políticas concretas: “Una constitución no es un decálogo de buenas intenciones. Tiene que ser una hoja de ruta para gobernar. Juramos para que lo que está escrito en estas páginas se parezca más a la vida cotidiana de los santafesinos”.

Entre los avances, De Ponti mencionó la protección de la Caja de Jubilaciones, la consagración del derecho a la educación y a la alimentación, y nuevos artículos sobre agua potable, internet, energía, participación política de las mujeres y justicia frente a las mafias en Rosario. También destacó la incorporación del capítulo de democracia directa y participación ciudadana, impulsado por el peronismo. “Donde hay una desigualdad, tiene que haber un derecho. Ese es el Estado en el que creemos: un Estado que iguala, que abre oportunidades y garantiza dignidad”, remarcó.

Finalmente, cerró con un mensaje a la dirigencia política: “La política tiene un mandato, y es transformar la realidad para que la gente viva mejor, con menos angustia y más alegría. Santa Fe solo va a ser invencible si garantiza la dignidad de su pueblo bajo el signo de la justicia social”.