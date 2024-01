Losada apoyaría el DNU de Milei pero aclara que "hay cosas que se tienen que rever"

"Hay un 40% de los temas que no tienen necesidad ni urgencia", dijo Losada y habló de "respeto a las instituciones"

Al respecto, la legisladora opinó que "hay un montón" de los 366 artículos contemplados en el DNU que el bloque de JxC, entre otros, estaría "dispuesto a apoyar", pero consideró que "hay antecedentes que no se puede dejar pasar".

"Hay un 40 por ciento de los temas que no tienen necesidad ni urgencia. Me parece que es importante para cualquier proyecto político y económico el respeto a las instituciones. La libertad es muy importante, pero el respeto también. Lo que hace fuerte a un país es la división de poderes, no querer avasallar a nadie sino conciliar, hablar y explicar", dijo la senadora por Santa Fe.