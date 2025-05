Los convencionales recibieron su diploma y la reforma constitucional toma velocidad

Falistocco dijo a los convencionales electos que el diploma les encarga realizar “un trabajo profundamente importante, quizás el más importante que les ha tocado en la vida, que es dar luz a una Constitución", elogió la Carta Magna vigente y pidió que el nuevo texto sea claro y no abra un conflicto de interpretaciones.

“No he tenido un caso donde tuviéramos que resolver la interpretación de una norma. Al menos aspiremos a eso, tener en la redacción de las normas esa claridad, que brinde la menor cantidad posible de interpretaciones. Cuanto menos confusa y retórica la hagamos mejor va a ser. Tiene que ser sencilla, fácil, accesible, no barroca no retorcida", solicitó.

Las expectativas de Maximiliano Pullaro

Por su lado, el gobernador y convencional electo Maximiliano Pullaro destacó que tras 63 años y varios intentos frustrados se consiguió destrabar el proceso de la reforma. “(Se pudo) “elegir a personas que no pensamos lo mismo, en un país que tiene muchas diferencias y permanentemente la dirigencia política se agrede, y en Santa Fe sacamos una ley que en muchos procesos políticos que se vivieron en la provincia no se había podido lograr”, dijo el jefe de la Casa Gris, que encabezó la boleta más votada.

Por otro lado, Pullaro destacó el proceso electoral “transparente, donde todos llevamos adelante nuestras propuestas e ideas”, y expresó sus expectativas con respecto al nuevo texto: “Tener una Constitución renovada, moderna que termine con los privilegios; garantice la ficha limpia como un valor supremo para que los corruptos no puedan ser candidatos nunca más en Santa Fe; que se termine con los fueros parlamentarios para que nadie se esconda detrás de los fueros parlamentarios de la Justicia; que logre materializar el equilibrio fiscal; que hable de seguridad, no de los delincuentes sino de la gente; que hable del fortalecimiento del sistema educativo y de las potencialidades que tiene la provincia para crecer y liderar Argentina”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1928154864908976271&partner=&hide_thread=false Hoy dimos otro paso histórico en Santa Fe: el Tribunal Electoral entregó los diplomas a quienes vamos a integrar la Convención Constituyente y reformar nuestra Constitución Provincial, después de 63 años.



Vamos por una Constitución moderna, que termine con los privilegios,… pic.twitter.com/OH2xgP6VUD — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) May 29, 2025

Además, Pullaro dijo que espera que durante la Convención Constituyente se construyan “consensos, haya diálogo, nos escuchemos y tengamos la mejor Constitución” a la vez que llamó a cada uno de los espacios políticos a “trabajar con iniciativa política para encontrar los consensos de lo que cree que cada uno de los artículos de la Constitución debe reformarse” reconociendo que el liderazgo de la Reforma Constituyente es del “pueblo de la provincia”.

Presencias y ausencias

Del acto participaron convencionales de todas las listas que tendrán representación en la Convención. Al final, todos se sacaron una foto fuera del museo.

En la primera línea se ubicó un referente por cada lista por distrito único Pullaro (Unidos), Diego Giuliano (Más para Santa Fe), Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), Marcelo Lewandowski (Activemos), Juan Argañaraz (Somos Vida y Libertad) y Alejandra Oliveras (Frente de la Esperanza). Se sumó también Felipe Michlig, presidente de la UCR y convencional por el departamento San Cristóbal y que suena para presidir la Convención.

Entre quienes encabezaron las listas no estuvieron ni Juan Monteverde ni Amalia Granata.

Desde el entorno del dirigente de Ciudad Futura y candidato del PJ dijeron a La Capital que el concejal rosarino tenía agendada una actividad en Empalme Graneros. “Era algo que hace tiempo teníamos pautado y que involucra a muchos vecinos que lo estaban esperando. Era imposible moverlo”, explicaron.

En el caso de la diputada celeste, señalaron desde su espacio político, su ausencia se debe a un problema familiar.

Del acto participaron también la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el fiscal de Estado, Domingo Rondina; ministros y ministras, y secretarios del gobierno provincial; los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez y Rubén Weder; la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich; legisladores provinciales; concejales; autoridades policiales y autoridades de los tres poderes del Estado.

Los números de la Convención Constituyente

La Convención Constituyente empezará a funcionar el 14 de julio en la ciudad de Santa Fe, en el recinto de la Cámara de Diputados.

Según lo establece el artículo 10 de la ley de necesidad de reforma, aprobada en diciembre por la Legislatura, la Convención “deberá terminar su cometido en el plazo de cuarenta días corridos, prorrogable por un plazo máximo de veinte días más, corridos también, si así lo aprobase la Convención por la mayoría absoluta de sus miembros”.

Está previsto que las diferentes comisiones deliberen en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe cuenta con 33 convencionales. Está a sólo dos de la mayoría, un número que podría alcanzar con los tres del Frente de la Esperanza, encabezados por Locomotora Oliveras.

Más para Santa Fe cuenta con 12, La Libertad Avanza con 10, Somos Vida y Libertad con 7 y Activemos con 4.

Después de su reunión de mesa chica de este martes en Rosario, Unidos decidió “sistematizar el diálogo” con los otros espacios que estarán representados en la Constituyente.

El objetivo es que los distintos temas salgan con consensos amplios y no con mayorías ajustadas.

Otro desafío que se planteó la alianza que nuclea a radicales, socialistas, macristas, javkinistas y otras fuerzas políticas es poner a todos sus convencionales en la misma frecuencia política y que se ajusten al marco que trazó la ley de necesidad de la reforma.

>> Leer más: Unidos levanta el teléfono y sale a buscar acuerdos para la reforma constitucional

La ley 14.384 habilitó la modificación de 42 artículos para construir un nuevo marco institucional para la provincia.

El objetivo es promover, entre otros puntos, la incorporación de las modificaciones introducidas por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, vinculadas a las competencias de los gobiernos provinciales; la actualización de los artículos que comprenden los derechos digitales, el derecho a la ciudad, principios en materia de políticas públicas, las autonomías municipales, la modificación del período de mandato de los gobiernos locales, la revisión del límite de reelección para todos los cargos electivos, desde el gobernador hasta los legisladores y los intendentes; y la eliminación de los fueros.

También apunta a modernizar prácticas y procedimientos parlamentarios, reestructurar el Poder Judicial y establecer formas transparentes y rápidas de selección de magistrados y remoción de los mismos; y promover el equilibrio fiscal, el déficit cero, y la garantía de mayor seguridad.