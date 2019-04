López Molina presentó su plan sobre seguridad

En un acto realizado en el destacamento de Gendarmería de Rosario, el candidato a intendente por Cambiemos, Roy López Molina, anunció el plan de medidas que llevará adelante en caso de asumir como jefe municipal para combatir las mafias en la ciudad y bajar los índices delictivos.

"Para nosotros, es vital encarar el problema de la inseguridad porque es un flagelo transversal a todas los otros desafíos que tiene Rosario. Entonces, sin dudas, quien asume el cargo de intendente de Rosario debe tener el coraje y la firmeza para convertirse en un ministro de seguridad. Y si soy intendente, me comprometo a asumir ese liderazgo", afirmó López Molina.

"Aunque a algunos no les guste reconocerlo, hoy estamos en emergencia en seguridad, y es por la falta de decisión política de quienes no se hacen cargo y no lo quieren asumir", sostuvo el dirigente de Cambiemos.

"Todos los días nos enteramos de una nueva balacera, de más homicidios, entraderas y arrebatos, además de que convivimos con picadas clandestinas, mafias de cuidacoches, circulación de motos sin patente, mecheras en centros comerciales a cielo abierto", señaló y, en ese sentido, lamentó: "Nos duele sentir que desde la Municipalidad no se nos cuide ni se nos defienda".

Ante esta situación, y marcando la seguridad como prioridad de su eventual gestión municipal, López Molina anunció las principales propuestas de su plan para combatir las mafias y el delito en Rosario, cuyas claves están dadas por una mayor asignación presupuestaria, más tecnología, decisión para establecer controles, más juzgados federales y presencia de fuerzas federales en la ciudad, así como también fortalecimiento de los mecanismos para atención a las víctimas y una fuerte coordinación con el Estado Nacional y Provincial. "Nuestra prioridad será la seguridad, no la recaudación", aseveró.

Prevé crear la Secretaría de Seguridad, que englobará la Secretaría de Control y Convivencia y tendrá un presupuesto mayor al actual: más de 1.500 millones de pesos, uno de los más importantes del Municipio.

Además propuso un centro de monitoreo unificado, en el que estén conectados todas las actuales cámaras y las de última generación que incorporará, además de las alarmas comunitarias y los botones de pánico en manos de víctimas de violencia de género. Y en control en vía pública y GUM: "Vamos a terminar con las picadas clandestinas y con las mafias de cuidacoches, y no vamos a permitir la circulación de motos sin patente", afirmó.