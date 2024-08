Lemoine cargó contra Villarruel por la visita de diputados a represores: "¿Por qué carajo no saltó?"

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por no haberse pronunciado respecto a la visita de diputados libertarios al pabellón de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza. Entre los ex represores, se encontraba Mario "El Cura" Marcote, miembro del Servicio de Informaciones que funcionaba en el Centro Clandestino de Detención en la ex Jefatura de Rosario y Alfredo Astiz, denominado "El ángel de la muerte".