La vuelta de Cristina a Rosario expone diferencias en el PJ santafesino

Hoy más que nuca con vos compañera @CFKArgentina quieren proscribirte y disciplinar al peronismo.



Pintaron Viva el cáncer, prohibieron el nombre Perón, te dispararon en la cabeza. No salió la bala, el fallo sí.



No pudieron. No van a poder. Con vos al fin del mundo. pic.twitter.com/zZrGl04sOv