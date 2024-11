Cristina: "Estoy dispuesta a pagar el castigo, no me arrepiento de nada" En el Día de la Militancia peronista, en un acto en Santiago del Estero, la expresidenta se refirió a la condena por la causa Vialidad y afirmó que es el "vuelto" por haber afectado intereses de los sectores de poder en los años que gobernó el kirchnerismo. 17 de noviembre 2024 · 20:49hs

Cristina Kirchner estrenó oficialmente su cargo de presidenta del PJ en un acto en la ciudad de Santiago del Estero.

En el Día del Militancia peronista y en el marco de la gira federal que está emprendiendo como flamante jefa nacional del PJ, Cristina Kirchner defendió este domingo a la noche en un encendido discurso los logros de los gobiernos kirchneristas (2003-2015), formuló críticas hacia la gestión de Javier Milei y se refirió desafiante a la reciente condena por la causa Vialidad. “Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieran imponer, no me arrepiento de nada”, afirmó y ligó la resolución judicial en su contra a la “persecución” de aquellos sectores de poder que vieron afectados sus intereses por el impulso de sus políticos en sus dos mandatos como presidenta de los argentinos.

“Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que descended al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos... el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, resaltó Cristina en su discurso en Santiago del Estero, donde estrenó oficialmente en un acto público su cargo de presidenta del peronismo.

“Como a cada dirigencia responsable, como fue la de Perón, que le dio dignidad a los trabajadores, después tuvieron que tumbarlo y proscribirlo. Después vinimos nosotros, que vinimos a darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el PBI y volvimos a recuperar el patrimonio nacional. Por eso, porque le pagamos al FMI, porque no nos bajamos los pantalones con los Fondos Buitres, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI y porque nos convertimos en un país ejemplo cuando enarbolamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. No me lo van a perdonar nunca. La condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones”, remarcó.

En otro tramo de su discurso, destacó el rol del Estado durante épocas de crisis: “Cuando los bancos se quedaron con los ahorros en el corralito durante el gobierno de De la Rúa fuimos nosotros los que les devolvimos la guita”. Por otro lado, cuestionó que el presidente “siempre va a lugares donde solo van multimillonarios, nunca a una escuela”. La expresidenta se refirió a la cena de la que participó el presidente Javier Milei en Mar-a-Lago, Florida, con figuras como Donald Trump y Elon Musk y apuntó: “No se equivoca ni por causalidad para ir a una escuela, a un comedor, a una pyme, a una universidad, a un sindicato, no. Siempre donde son pocos y multimillonarios”. En esa línea agregó: “A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos, no solamente la de los que tienen guita, a los que cuida este gobierno. Queremos una Argentina donde todos puedan aspirar al techo propio”. También respecto al viaje de Milei, agregó: “Este señor, Elon Musk, yo quiero contarles que además de tener 100% de protección para sus autos eléctricos contra los chinos, Tesla, su empresa, empezó con un préstamo del Estado de 465 millones de dólares. El Estado en Estados Unidos ha sido el que descubrió el internet, el GPS, las pantallas táctiles. El Estado es el que siempre tiene que estar en la investigación básica”, enfatizó en la misma línea. “Quieren destruir el Estado para construir un modelo en el que sobran 45 millones de argentinos”. Cristina subió al escenario acompañada de la cortina musical del tema de Lali Espósito “Fanático”, que tiene referencias al presidente Javier Milei. Sentados a su lado estuvieron el gobernador local Gerardo Zamora y del vicegobernador y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder, así como la senadora Claudia Ledesma Abdala y Carlos Silva Neder. “Vamos a volver”, se escuchó desde las tribunas del estadio antes de que la expresidenta iniciara su discurso. “Vengo a Santiago porque los quiero mucho”, fueron sus primeras palabras a los asistentes. “Vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la República siempre a las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan. Pero los que somos agradecidos venían a Santiago”, dijo la exmandataria, en una frase que pareció ser un mensaje hacia la interna del PJ. En otro tramo de su discurso, Cristina criticó directamente a Milei y parafraseó a su hijo Máximo, quien el sábado había descripto al presidente libertario como un koala por su relación con Donald Trump. “A ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este. Por favor!. Este aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores”, fustigó. También recordó la diferencias en el plano económico entre Trump y Milei. Definió al mandatario electo de EEUU como un “proteccionista” y recordó que bajo su primer mandato trabó, mediante aranceles, el biodiesel de los productores argentinos. La exmandataria estuvo acompañada en Santiago del Estero por dirigentes de su más cercano entorno como Eduardo “Wado” De Pedro y Oscar Parrilli. También estuvieron José Mayans y Juan Manzur, entre otros. La aparición de Cristina Kirchner en Santiago del Estero ocurre en un contexto marcado por tensiones internas dentro del peronismo. Por primera vez en años, la conducción de la exmandataria enfrenta desafíos significativos, en particular por la construcción de un liderazgo propio por parte de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ahijado político de la expresidenta. Luego del discurso, Cristina se acercó a los militantes que la esperaban afuera del gimnasio de la Asociación Atlética Quimsa, y ahí volvió a desgranar algunos argumentos. Repitió que el gobierno de Milei tiene fecha de vencimiento como el yougurt, porque está implementando políticas que ya fracasaron. También valoró la tarea de los militantes, no solo los peronistas, sino de todos los partidos políticos, de las organizaciones sociales, sindicales y empresariales.