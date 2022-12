La oposición volvió a dejar sin quórum a Diputados, cayó la sesión y hay parate hasta febrero

El FdT no logra consensos mínimos para poner en marcha la Cámara baja. No pudo debatir en diciembre y casi toda la oposición converge en el boicot al recinto

Las fuerzas opositoras en Diputados volvieron a dejar el recinto semivacío: casi todo ese arco político unificado impuso su mayoría, no se presentó al debate y, por falta de quórum, cayó la sesión. El oficialista Frente de Todos (FdT), luego de la fallida y escandalosa sesión del 1º de diciembre, volvió a fracasar en el intento de poner en movimiento al plenario. La Cámara baja, de ese modo, concluye un mes desierto de actividad. Y, como nunca antes, las autoridades del cuerpo para el próximo año no fueron ratificadas en una sesión preparatoria: continúan al frente porque un artículo reglamentario les extiende los mandatos.

Pese al intento oficialista, no hay señales de acuerdo en Diputados

Escenario

Fueron 124 los diputados que se sentaron en sus bancas, cinco menos del número que otorga quórum. La sesión fallida contenía un temario amplio y se destacaba el plan de pago de deuda previsional, en la práctica extender la moratoria vigente para jubilados con aportes pendientes e incorporar un plan de pagos anticipado para quienes estén cerca de cumplir la edad correspondiente. Y también relevante: la creación de ocho nuevas Universidades Nacionales en la provincia de Buenos Aires.

La creación de nuevas universidades tentó a un sector del radicalismo con incidencia en esos proyectos _en especial las del interior de esa provincia_, pero terminó por prevalecer la estrategia de bloquear de manera total el funcionamiento en Diputados, poniendo en evidencia la relativa debilidad del oficialismo, dejándolo sin quórum y en estado de parálisis.

La extensión de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, que fuera especialmente solicitada por el titular del bloque del FdT al presidente de la Nación, y que Alberto Fernández concedió por decreto, finalmente fue completamente inocua. El mes se va sin ninguna sesión realizada. Un contexto de gravedad política institucional sin precedentes.

Terminado el año, ahora el gobierno piensa en febrero de 2023. Pero nadie sabe con certeza cómo logrará el oficialismo el año próximo aquello que no viene consiguiendo en 2022. La decisión política del conglomerado opositor se orienta a paralizar el Congreso en el año electoral que se inicia. Para deslucir la capacidad oficialista en el sentido de legislar y gestionar en contrario al interés del JxC y otros bloques menores que acuerdan con estrategias similares.

Un centenar de diputados del FdT _acompañados por la izquierda trotskista_ se quedaron sesionando en minoría. Allí, tanto el rosarino Germán Martínez (titular de la bancada oficialista) como, entre otros, Leopoldo Moreau, explicaron en detalle cómo fueron las negociaciones para retomar la actividad y la falacia respecto de que se trataba de un desacuerdo con el temario, como deslizaron dirigentes opositores.

El núcleo del problema que paraliza a Diputados _no ocurre lo mismo en el Senado porque el oficialismo cuenta con quórum propio_ está en torno al Consejo de la Magistratura y sus indefiniciones. Y al sistema judicial en general, hoy plagado de vacancias, de funcionamiento deficiente y, en buena medida, con sesgo político a favor de la oposición. Es complejo para la oposición enfrentar una sesión abierta y televisada, con el escandalo del viaje a Lago Escondido en plena investigación judicial.

Ausencia

En tanto, el diputado del FdT Roberto Mirabella no estuvo dando quórum. Cerca del rafaelino hablaron de falta de entusiasmo por el temario, pero el problema de fondo es político.

Aunque permanece en el bloque, su desenvolvimiento en el peronismo se ha vuelto una incógnita. Según dijo a La Capital Martínez,“Mirabella no se comunicó para avisar que no estaría en la sesión”, que luego no se concretó.