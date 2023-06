La Justicia federal avaló la precandidatura a diputada nacional de Florencia Carignano

La Justicia Federal de Santa Fe finalmente avaló la precandidatura a diputada nacional por la lista Celeste y Blanca del Frente Unión por la Patria (UP) de la actual titular de la Dirección de Migraciones, Florencia Carignano, cuya inclusión en la lista había sido objetada por no presentar las condiciones habilitantes para ser candidata.

En un primer fallo judicial se señalaba que Carignano -segunda en la lista de precandidatos a diputados nacionales que encabeza el jefe de la bancada de diputados nacionales, Germán Martínez- no podía ser incluida "por no ser natural de la provincia que la elige y no haber acreditado los dos años de residencia inmediata en la provincia que exige el artículo 48 de la Constitución Nacional".