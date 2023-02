Juan Grabois se lanzó como precandidato a presidente: "No quiero a otro mediocre"

“El año que viene no quiero tener a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto. Nuestra trinchera principal por la realpolitik es la provincia de Buenos Aires y Axel tiene que bancar esa parada. Entiendo que es así”, sostuvo Grabois, en la ciudad de La Plata, y adelantó que competirá por la jefatura de Estado en los próximos comicios: “Soy candidato y espero que se anoten otros”.