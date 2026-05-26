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Cuánto falta para el próximo feriado: junio llega con dos jornadas especiales

Tras los dos feriados de mayo, se podrá volver a disfrutar en junio de un fin de semana largo. De yapa, el calendario de todos los feriados que restan en 2026

26 de mayo 2026 · 08:14hs
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Rosario consolida su posición como destino de fin de semana largo.

Virginia Benedetto / La Capital

Rosario consolida su posición como destino de fin de semana largo.

Mayo dejó dos feriados a los argentinos. El primero de mayo, Día del Trabajador, se sumó al reciente feriado del 25 de mayo. Las jornadas cayeron viernes y lunes respectivamente, lo que permitió disfrutar de dos fines de semana largos. En este marco, muchos se preguntan qué pasará en junio.

La buena noticia del mes que pronto comenzará es que habrá dos oportunidades de descanso. Por un lado, el 17 de junio es feriado nacional en Argentina en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Se trata de un feriado oficial en todo el territorio nacional desde 2016, pero es trasladable: esto implica que se define a qué jornada se corre para "pegarse" a un fin de semana. Este año, 17 de junio cae miércoles pero el feriado se anticipal al lunes 15.

Por otra parte, el 20 de junio es el Día de la Bandera y, a la vez, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. El 20 de junio es feriado nacional inamovible en Argentina. Este 2026, el feriado cae sábado y allí se quedará.

El calendario completo de feriados que restan en 2026

Junio

  • Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17)

  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

  • Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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