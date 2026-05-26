Cuánto falta para el próximo feriado: junio llega con dos jornadas especiales

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Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal
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Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama
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Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización
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Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
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Qué puesto tiene Rosario en las ciudades santafesinas con mejor calidad de vida
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El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe
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Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches
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Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo
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Rosario se vistió de celeste y blanco en una nueva edición de la Fiesta del Pastelito
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Los almaceneros de Rosario advierten que "el consumo está en situación límite"