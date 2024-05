Juan Grabois: "No quiero escuchar a ningún ministro de un reino europeo insultando al presidente"

El dirigente social Juan Grabois se refirió a las declaraciones que realizó el ministro de Transporte español, Oscar Puente, contra Javier Milei y afirmó que “como argentino” no quiere escuchar “a ningún ministro de un reino europeo” insultar al presidente “consuma sustancias o no”.

Asimismo, aseveró, en la publicación realizada en su cuenta personal de la red social X, que ese tipo de calificativos no los reciben “Merkel, Macron, Biden o Trump”.

“Así como no me gusta que la descerebrada de Mondino insulte al pueblo chino o el delirante de Milei al presidente Amlo, Lula o Petro (...) no quiero escuchar a ningún ministro de un reino europeo y antigua potencia colonial insultando al presidente constitucional argentino”, resaltó.