Juan Grabois: "El gobierno de Alberto Fernández es un fracaso absoluto"

El dirigente social también cuestionó la política económica de Sergio Massa y aseveró que Cristina Fernández no debería volver a ser candidata presidencial

Grabois no descartó ser candidato a presidente en 2023 si en el Frente de Todos impulsaran un "candidato de centro" como Sergio Massa, a quien también le dedicó contundentes críticas: "Massa se limita a la administración de lo existente y piensa que está bien el acuerdo con el FMI y el extractivismo".

"Para nosotros, el gobierno de Alberto Fernández es un fracaso absoluto, no cumplió el contrato electoral por el cual muchos lo apoyamos, que era empezar por los últimos. Los últimos están peor que hace tres años, ese es un dato objetivo de la realidad. Lo peor es que la Argentina creció en PBI, lo cual quiere decir que no es un problema de crecimiento, sino de distribución", enfatizó el dirigente del Frente Patria Grande.

"Y un gobierno popular debería tener como bandera la distribución de la riqueza. Entonces para mí, fue un fraude, es un fraude. Alberto Fernández traicionó la confianza que depositamos en él y le está poniendo la alfombra roja a la derecha para llegar a la Casa Rosada", lanzó.

Consideró también que la vicepresidenta Cristina Kirchner no debería volver a ser candidata presidencial, y que en lugar de ello tendría que centrar sus esfuerzos en realizar un "trasvasamiento (sic) generacional".

"Cristina tiene una gran experiencia y tiene que lograr algo que no logró ningún líder latinoamericano y no logró el general Perón, que es hacer el trasvasamiento generacional: es decir, poner todo lo bueno que ella tiene en una nueva generación, que no reciba lo malo y que tenga autonomía, que pueda tener pensamiento crítico propio", opinó.

De todos modos, aclaró que si ella decidiera ser la candidata, desde el Frente Patria Grande la apoyarían. "Si ella es candidata, la vamos a apoyar, no porque sea perfecta. De hecho tengo una diferencia ideológica de base con Cristina. Cristina habla del desarrollo de un capitalismo en serio y nosotros creemos en la necesidad de un sistema alternativo que no tiene nombre, donde el centro no sea el capital, sino el ser humano y la naturaleza", diferenció.

"Valoro mucho a Cristina como estadista, pero sus mayores errores fueron la gente que eligió. Eligió mal: se confundió con Alberto, se confundió en poner a Massa, se confundió en el armado de las elecciones de 2015. Ella tiene carisma pero, a la hora de ungir, creo que opera algún mecanismo en el que termina ungiendo incluso a gente que se portó mal con ella. Es raro ese mecanismo", indicó en una entrevista que concedió a La Nación.

Acerca de Massa, Grabois aseguró que le "mintió dos veces: dos veces incumplió sus compromisos con los sectores sociales. Una cuando era intendente y otra cuando estaba discutiendo lo del bono. Pero lo perdonamos y esperamos que la tercera sea la vencida", dijo.

Sobre su programa económico, lo caracterizó como "un ajuste light", y señaló que lo que más le preocupa de Massa "es que su amistad con Gerardo Morales y un grupo empresario implique el embargo de los recursos estratégicos de la Argentina, como el litio y los minerales raros, los hidrocarburos y el sector agroalimentario, que es lo único que les importa a los poderes extranjeros de nuestro país".