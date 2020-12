Juan Grabois dijo que si no se pude bajar la pobreza hay que "cerrar la Casa Rosada"

El dirigente social, que se había llamado a silencio luego de la usurpación del campo de la familia Etchever en Entre Ríos, aseguró que “se podría haber evitado el aumento de la pobreza” y, en relación con los resultados de las últimas estimaciones económicas, disparó: “Le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino y funcionario público”.

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se refirió a los resultados del relevamiento que dio a conocer el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), que reveló que casi la mitad del país está sumergida en la pobreza (44,2%), lo que abarca al 64% de los niños y jóvenes.

“Si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada. El Gobierno no tiene ningún sentido si no puede evitar que la mitad del pueblo esté en situación de pobreza y un diez por ciento en situación de indigencia”, disparó este lunes Grabois en una entrevista concedida al canal de cable Net TV.

La incoherencia de los planes

Consultado sobre las medidas tomadas por el jefe de Estado, Grabois indicó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue “insuficiente” y añadió: “Se hizo algo, pero muchísimo menos de lo que se podría haber hecho”. No obstante, aclaró que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para las empresas “fue bueno”, pero “el IFE, no”.

“Hay una incoherencia y una dispersión en las políticas de ingreso y de empleabilidad que es llamativa”, señaló Grabois, quien se alineó con otros dirigentes gremiales y sociales que rechazaron los recortes de programas sociales y la ayuda a los sectores productivos.

La gestión de Alberto

A la hora de evaluar el primer año de gestión de Fernández, dijo que, “entre la ilusión y el desencanto, hubo momentos buenos, como cuando empezaron las medidas sociales y sanitarias”. Y reconoció que, aunque “los resultados no acompañaron, pero la intención fue buena”, por eso él vuelve a elegir a Alberto. “Sigo teniendo esperanza en que el año que viene vamos a estar mejor”, señaló.

Luego de que se difundieran las estimaciones de pobreza de la UCA, Fernández aseguró en la Unión Industrial Argentina: "No se sale con planes; se sale con empresarios que inviertan y generen trabajo".

"La Argentina tiene que terminar con el debate de siempre. Tiene que volver al mejor de los capitalismos, al capitalismo de raíz, ese que se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar", señaló en esa ocasión el presidente, y enfatizó: "De la pobreza no se sale del auxilio del Estado con planes, se sale con empresarios que invierten y dan trabajo".